In diretta dal Pronto Soccorso di Ravenna, un cittadino indignato per il trattamento riservato a suo padre

Buonasera, mi chiamo Luca Fonti e scrivo in diretta dal Pronto Soccorso di Ravenna.

Faccio un passo indietro, settimana scorsa mio papà è stato ricoverato in Medicina dove ha subito diverse trasfusioni di sangue, colonscopia, gastroscopia a causa di perdite di sangue e valore emoglobina ad 8 (il range è 13.5 – 17). Giovedì 28 luglio è stato dimesso dicendo che non è stato riscontrato nulla e di attendere l’esito di alcuni polipi che gli sono stati tolti durante la colonscopia.

Nel frattempo gli sono state prescritte tante visite tra cui esami del sangue da fare oggi per tenere monitorato il valore di emoglobina che al momento delle dimissioni era di 9.6. Questa mattina papà (ieri per chi legge, ndr) accusa delle piccole perdite di sangue e così andiamo a fare gli esami del sangue (già programmati) alle 7.30 e già poco prima delle 11.00 sul Fascicolo sanitario vediamo che riportano nuovamente l’emoglobina ad 8,2 così chiamo subito il reparto (visto che il medico curante oggi riceve solo di pomeriggio) che ci consiglia, visto che l’emoglobina è di nuovo bassa ed ha avuto perdite di sangue, di portare papà in Pronto Soccorso.

E qui inizia l’odissea.

Alle 14,00 arriviamo in PS, un po’ di attesa e veniamo accolti da un infermiere al quale spiego tutta la “cronologia” di mio papà e il fatto che dal reparto ci hanno detto di venire in PS… al che la sua esclamazione è stata: “ah ma tanto quelli del reparto dicono sempre di venire in PS”. E va bene, non è che l’ho chiesto io… comunque diligentemente l’infermiere gli prende la pressione, gli fa l’ECG e poi ci parcheggia nell’open space davanti alla sala dove vengono chiamati dentro i pazienti (per intenderci quando si entra al PS la sala sulla destra).

Ore 14.26 (come si legge dal referto che allego): ci viene assegnato il codice Azzurro (vedi foglio di accompagnamento). Ore 16.00 (dopo quasi 2 ore di attesa) non si è fatto vivo nessuno e così lascio papà dicendo di farmi sapere qualche cosa non appena l’avessero portato dentro per gli esami aggiuntivi. Ore 17.40 (dopo oltre 3 ore e mezzo di attesa) chiamo papà che mi dice che è ancora fuori ad attendere. Ore 18.50 (dopo 4 ore e mezza di attesa) è ancora in attesa… Allora prendo la macchina e torno in PS… si fanno le 19.10, quindi quasi 5 ore che papà è fermo “parcheggiato” in attesa.

A questo punto vado all’accettazione (stava avvenendo il cambio di consegne, quindi attendo che finiscano) spiego nuovamente tutto il film di questa mattina e che papà dopo 5 ore è ancora in attesa e chiedo cosa sta succedendo, e visto che nessuno si è degnato di guardarlo evidentemente non sta così male… la risposta è che comunque essendo “stazionario” e pur avendo codice Azzurro i tempi d’attesa sono questi. Allora se è vero che dopo 5 ore una persona che perde sangue quando va in bagno, è uscita da un ricovero di una settimana, diabetica, a cui hanno tolto 1/4 di polmone per un cancro per loro “sta bene”, me lo scrivono ed io mi porto a casa mio padre.

Ovviamente mi sono lamentato pesantemente di queste tempistiche e chiedo con chi parlare… allora salta su un’infermiera che mi dice di chiamare la Direzione Sanitaria (alle 19,20?!) e mi fornisce anche il numero (preparatissima… evidentemente succede spesso!). Chiamo, ma la signora che mi risponde mi dice che lei può parlare solo con i medici e non con i privati… al che ho messo in vivavoce dicendo di mettersi d’accordo perché mi sembrava un po’ una presa in giro.

Visto che mi stavo arrabbiando è intervenuta un’altra infermiera che mi ha detto che era il caso di chiudere la telefonata e che controllavano la situazione di papà… e “casualmente” sarebbe stato il prossimo ad essere chiamato. Alle ore 19.30 (dalle 14,00 che eravamo in PS!), quindi, papà l’ho portato dentro dove è stato accolto e dove adesso inizieranno a fargli tutti gli esami e ci faranno sapere e mi hanno consigliato di andare a casa perchè ci vorrà ancora molto tempo.

Ora io penso che “abbandonare” un anziano di 82 anni per 5 ore e mezza su una barella “perchè tanto è stazionario” è ridicolo… il fatto che poi venga risposto che “tanto al reparto dicono sempre di mandare in PS” non deve essere un problema mio… Evidentemente ci sono problemi di “budget” o altro ma che questo ricada sull’utente finale è ridicolo.

Tra l’altro il codice Azzurro recita: Codice Azzurro – Urgenza – Paziente con condizione stabile a basso rischio di evoluzione che però può comportare un certo livello di sofferenza e che solitamente richiede prestazioni complesse – IL PERSONALE DEL PRONTO SOCCORSO SI PRESTA PER RIDURRE AL MINIMO I TEMPI DI ATTESA.

Leggevo tempo fa che passeranno dai quattro attuali a cinque, dal primo ottobre, i codici di priorità di chi arriva in pronto soccorso in Emilia-Romagna. I nuovi codici terranno conto non solo del livello di criticità, ma anche della complessità clinico-organizzativa e dell’impegno assistenziale necessario per attivare il percorso: ai colori rosso, arancione, verde e bianco, si aggiunge l’azzurro – collocato tra l’arancione e il verde – che indica un’urgenza differibile, con 60 minuti come tempo di attesa massimo per la presa in carico. Qui siamo a 5 ore di ritardo altro che 60 minuti!

Ritengo che questi disservizi siano inaccettabili e che non esista che un paziente debba aspettare 5 ore su una barella. E speriamo che ci facciano sapere a breve come sta papà. Sono veramente “indignato”.

Luca Fonti – Ravenna