Alla stazione di Faenza bagni chiusi da giorni: la gente si arrangia fra le frasche, dove c’è un letamaio

Buongiorno, mi chiamo Simone Scavullo e sono il presidente di un comitato “Cittadini per Firenze” di Firenze, appunto. Facendo uno spostamento in treno, ho notato questo grosso problema proprio ora d’estate, in un momento particolare per tutto, alla stazione di Faenza che fa da filtro per chi dalla Toscana viene sulla riviera romagnola. La stazione è in stato di degrado… i bagni sono chiusi da 15 giorni, “rotti”, mentre il bar che apre con orari particolari è senza servizi igienici. Come può essere? Nessun servizio igienico funzionante! Così le persone sono costrette a fare i loro bisogni tra le frasche… infatti, intorno alla stazione è un letamaio… Ma i disabili poi come dovrebbero fare? Questa è una vergogna italiana delle Ferrovie dello Stato.

Simone Scavullo – Firenze

IL LETTORE HA ALLEGATO UN VIDEO https://youtube.com/shorts/1sxnFAFA-kk?feature=share