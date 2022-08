Alfonsine. “Cip Cip e il potere dei colori” la nuova favola inventata da un bambino per i bimbi di tutte le età

Mi chiamo Sara Scaranna, abito ad Alfonsine con la mia famiglia e mi diverto a scrivere favole insieme a mio figlio.

I libri sono la mia passione e coinvolgere Alessandro nella creazione di un libro è stata un’esperienza meravigliosa che, a due anni di distanza dalla pubblicazione della prima favola “Cip Cip e il libro magico” ho voluto ripetere e credo che non ci fermeremo qui, poiché Alessandro ha già in mente molte altre storie che non vede l’ora di mettere su carta.

Credo che coinvolgere i bambini nella realizzazione di un libro sia un bellissimo modo per trasmettere loro la passione per la lettura e la scrittura. Ideare la storia, progettarla nei minimi dettagli, costruire i personaggi, scegliere le parole, ascoltarne il suono, la musicalità per trasmettere le giuste emozioni e il doveroso coinvolgimento, comporta un processo laborioso, ma molto affascinante che implica curiosità, creatività, ma anche spirito organizzativo. E poi è meraviglioso fantasticare insieme ed essere assorbiti dal processo creativo al punto tale da non sentire il bisogno di accendere TV, tablet e videogiochi.

A differenza di Cip Cip e il libro magico, che è frutto di un sogno fatto da Alessandro all’età di sette anni; questa nuova avventura, del piccolo uccellino color cenere, ha invece avuto origine da una leggenda inventata da Alessandro a scuola, e, prendendo spunto dai libri del famoso topolino giornalista che ci piacciono molto, abbiamo arricchito il testo con caratteri graficamente più accattivanti e giocosi per rendere la lettura ancora più divertente.

In entrambe le occasioni abbiamo trascorso insieme momenti divertentissimi, fantasticando, scrivendo, disegnando, leggendo e cambiando ciò che meno ci convinceva fino a raggiungere la versione perfetta della storia. Alessandro è stato un “capo” molto esigente, sincero e spietato come tutti i bambini, poiché queste sono le sue favole, io sono solo stata il mezzo che ha permesso a esse di volare così come Cip Cip.

È bellissimo, poi, vedere l’orgoglio e la soddisfazione sul suo viso mentre stringe tra le mani la sua storia, il frutto della sua fantasia che si materializza in un libro che tutti possono leggere. Le favole sono su Amazon sia in ebook e sia in cartaceo. A breve sarà disponibile anche una versione che le raccoglie entrambe.

Sara Scaranna