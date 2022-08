Lettera aperta alla Presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Eleonora Proni

Alla Presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Eleonora Proni.

Le rendo nota un vicenda, kafkiana, conoscendo la quale forse trova spunti per eventuali suoi interventi. Abbia pazienza. Il 5 luglio scorso, al pomeriggio, nella buchetta della posta, trovo un avviso per il ritiro di una raccomandata, depositato nella mattinata, in nostra assenza. Nell’avviso c’è scritto che si può concordare una seconda consegna. Nello stesso pomeriggio telefono a Sail Post di Ravenna. Dopo alcune ore di tentativi, riesco a stabilire il contatto, per concordare una seconda consegna. Mi rispondono che non concordano niente e che non ripasseranno. La raccomandata deve essere ritirata a Ravenna.

Incarico mio figlio Pier Paolo per il ritiro. Ci va il giorno dopo. L’addetto gli dice che fino a quel momento, almeno altre trecento persone hanno dovuto recarsi a quella agenzia, evidentemente perché era stata loro rifiutata una seconda consegna. Il figlio ci porta la raccomandata. Si tratta di un avviso dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per il mancato pagamento della TARI per l’anno 2019. Mia moglie comincia a rovistare tra le ricevute, ma io gli dico di lasciare perdere, perché 92 euro non valgono due o tre ore del suo tempo. In ogni caso non vanno in tasche private. Abbiamo pagato il 7 o l’8 luglio, adempiendo il nostro dovere, però con forte irritazione per l’ingiustificato disagio.

Io avevo capito che l’Unione era stata istituita per razionalizzare i servizi, per migliorarne l’efficienza e l’efficacia, anche a vantaggio dei cittadini. Io non so se l’obiettivo dell’efficienza sia stato raggiunto, quello dell’efficacia e del vantaggio dei cittadini, in questo caso, come temo per altri, certamente no. I disagi per i cittadini sono aumentati. Penso che Sail Post abbia ottenuto l’incarico per il servizio in subappalto. È la privatizzazione. Una scelta che spesso produce effetti negativi, e anche disastrosi. Mi propongo di capire meglio questo caso specifico. Chiedo a chi è vicino alla macchina comunale: trovo un muro di gomma. Volevo solo conoscere il testo del bando della gara d’appalto, quello del contratto e come fare per averli. A quel punto decido di avviarmi per il percorso ufficiale.

Il 18 luglio ho chiesto informazioni presso l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, sulla procedura da seguire per vedere il bando per la gara d’appalto per affidare questo servizio e l’atto col quale è stato affidato. Mi dicono che si informeranno, poi mi daranno una risposta. Resto in attesa. La risposta non arriva, e il 22 torno alla carica. Devo spiegare tutto di nuovo, poi, quando sembra abbiano capito, mi passano da un ufficio all’altro. Alla fine, mi promettono di informarsi e, ancora, di darmi una risposta. Invece della risposta dell’Unione, il 25 luglio mi chiama Sail Post, e la persona al telefono mi spiega che la raccomandata era stata ritirata, con delega, da Pier Paolo Gennari. Poi continua con una lunga tiritera, che io, con tono fermo interrompo. Gli dico che io a loro non ho chiesto niente e che mio figlio l’ho mandato io. Infine, che non abbiamo niente da dirci.

Posato il telefono, mi convinco che all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, i miei interlocutori non hanno capito niente o mi stanno prendendo in giro. Chi ha detto a Sail Post di farmi quella telefonata, inutile e non dovuta? Lo stesso 25 luglio chiamo l’Unione. Mi passano da un ufficio all’altro. L’ultimo, mi dicono, è quello della responsabile del servizio, alla quale devo spiegare di nuovo tutto. La responsabile mi dice che il testo del contratto non può essere visionato. Inoltre, che quel servizio è stato affidato ad un’altra azienda, non a Sail Post. Deduco che Sail Post l’abbia ottenuto in subappalto.

Dichiaro che per il momento lascio cadere la richiesta riguardante il contratto, ma insisto sul testo del bando. La responsabile mi dà il suo nome e numero di telefono e mi promette che mi spedirà il testo del bando tramite posta elettronica. Resto in attesa. Il 22 agosto, quindi dopo quasi un mese, non avendo ricevuto niente, chiamo la dirigente. Mi dicono che è fuori ufficio e che mi richiamerà. Niente. Il 23 agosto richiamo, la trovo. Mi dice che non ha potuto spedirmi niente e di cercare il giorno dopo la Dirigente (dott.sa Stefania Gianmarco), la quale è disponibile a parlare con me.

Il 24 chiamo la Dirigente. Comprendo subito che è molto disponibile. Mi informa su molti aspetti della vicenda, mi spiega delle cose. Credo di non avere capito tutto, ma almeno quanto mi basta. Riassumo. Il bando è stato indetto dalla Regione, per la gestione recupero crediti, della TARI e anche di altre tasse e multe. La gara è stata vinta da un’Associazione Temporanea di Imprese, con la possibilità di subappaltare. L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ha affidato solo il servizio riguardante la TARI. Gli risulta che Poste Italiane non offre un servizio soddisfacente dal punto di vista dell’efficacia. Alla mia domanda su cosa l’Unione intende fare, mi riferisce che, essendo a conoscenza delle molteplici disfunzioni del sistema in atto, che riguardano anche le banche, stanno pensando a modalità alternative. Per il testo del bando, si può cercare digitando intercenter. Penso che potevano dirmelo prima, invece di promettermi di darmelo. La ringrazio.

Quindi, dopo oltre un mese, mi è stata data una risposta. Questo è già un problema, indice negativo del rapporto Istituzione-cittadino. Io sono convinto che ciò che noi stiamo subendo per questa vicenda TARI, è una piccola conseguenza negativa della scelta iperliberista dell’Unione Europea, di tutti i Governi italiani degli ultimi decenni, della Regione E-R e dei nostri Comuni. Fino a quando si resterà sotto la guida di questa ideologia, non cambieranno le cose in positivo. Si veda l’esempio di Poste Italiane, privatizzate dal Governo Letta nel 2015 e si valuti la situazione di Poste Italiane ad Alfonsine.

Tornando alla nostra TARI, ha reso evidente come nella nostra Unione c’è un problema di comunicazione interna (non voglio pensare a ipotesi peggiori) e, come già detto, di rapporto con i cittadini. Spero che le soluzioni alternative siano atte a semplificare e rendere produttivo il rapporto tra cittadini e Unione, ma non è detto che sarà così, se non si esce dalla logica iperliberista.

Renato (Rino) Gennari – Alfonsine