Grazie al Pronto Soccorso di Lugo, che ha soccorso mia madre con prontezza, cortesia e mestiere: la qualità non è mai scontata

Desidero ringraziare vivamente il Pronto Soccorso di Lugo, il quale per un malore a mia madre ha risposto con prontezza e buon mestiere. Ho notato un personale in prevalenza giovane che faceva del suo meglio con quello che aveva a disposizione. Mia mamma è stata dimessa in tempi ragionevoli e con tutti gli esami clinici eseguiti.

La qualità non è mai scontata, costa sempre impegno. Ho percepito cortesia e pazienza, che stanno diventando materie rare. Come cittadini abbiamo buoni motivi per lamentarci quando un servizio pubblico funziona male ed è lento, ma credo sia doveroso evidenziare quando un servizio funziona dignitosamente bene. Bravi. E molte grazie.

Fabio Baldrati