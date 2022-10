Dopo il ricovero e l’operazione, ringrazio il reparto di ortopedia dell’ospedale di Lugo. Tutti competenti e professionali

Desidero ringraziare pubblicamente il reparto di ortopedia dell’ospedale Umberto I di Lugo. Il 22 luglio sono stata ricoverata per un intervento di protesi al ginocchio. Non si entra mai sereni in una sala operatoria, un po’ di paura ci assale. Ho trovato uno staff pronto a renderti “il sonno” piacevole e vi garantisco che non è poco. Al mio risveglio, li ho trovati lì, sorridenti, a spiegarmi che tutto era andato bene.

Desidero fare i complimenti al primario Dott. Colombelli per i modi graziati in cui spiega ai pazienti tutto ciò che succede e per la positività che trasmette.

Un ringraziamento al Dott. Trimarchi per avermi operata. Un ringraziamento alla Dottoressa Cauli, al Dott. Corradi e al Dott. Soldati per avermi seguita durante il mio ricovero.

Desidero fare i complimenti alla caposala, che ha creato uno staff molto unito e competente. Hanno sempre accontentato le mie richieste senza mai essere scocciati o sgarbati. Anche le OSS che con il loro sorriso hanno reso questa degenza meno pesante. Mi hanno coccolata nei miei momenti deboli e non è così scontato.

Ho trovato veramente un reparto molto competente, professionale e soprattutto sul pezzo.

Erika Gordini