Sempre più decisivo il rapporto ambiente – qualità dello sviluppo, del lavoro, della vita

Due buone notizie per l’ambiente e Ravenna. La prima ottima notizia è sicuramente la rinascita e la riapertura programmata e governata al pubblico della Pineta di Lido di Dante dopo il gravissimo incendio che l’ aveva duramente ferita alcuni anni fa. Quella vicenda è emblematica del fatto che basta davvero molto poco per compromettere ambienti naturali preziosi costruiti dall’uomo e dalla natura per secoli.

Ma anche del fatto che a Ravenna esistono forze ed energie, dai Vigili del Fuoco che hanno consentito di circoscrivere i pur gravi danni, ai Carabinieri Forestali che hanno svolto un ruolo primario di tutela e di ricostruzione, alle Guardie Ecologiche Volontarie, al Comune di Ravenna, ai tanti volontari che con varie iniziative hanno consentito di ricostruire e di promuovere quel patrimonio. A tutti va il riconoscimento nostro e dei cittadini di Ravenna.

Noi concordiamo infine con la proposta dei Carabinieri-Forestali e del Comune di Ravenna di consentire una fruizione controllata, sorvegliata con scopi scientifici ed educativi di questo bene che viene restituito alla comunità e alla natura.nNei Parchi e specialmente nelle aree più preziose e delicate, se vogliamo salvaguardarle nel tempo bisogna attenersi tutti alla regola di fruirne prendendo solo belle fotografie e di lasciando solo le proprie impronte.

La seconda buona notizia riguarda l’investimento di una nuova linea dell’azienda Orion di Via Baiona. La notizia è buona non solo per l’investimento di 40 milioni di euro e per il consolidamento dell’occupazione ma anche perchè, grazie al progetto dell’impresa ma anche grazie al procedimento di VIA seguito dagli Enti Pubblici l’ampliamento dell’attività produttiva coincide con una significativa riduzione delle emissioni di polveri e di ossidi di azoto e altrettanta attenzione è stata dedicata alla compensazione della CO2 mediante interventi di rimboschimento e al contenimento mediante una nuova torcia di eventuali emissioni accidentali di metano in atmosfera,

Tali scelte fanno parte della scelta giusta in atto da anni di mitigare e migliorare costantemente gli impatti ambientali delle attività chimiche ed energetiche di Ravenna, scelta che a nostro avviso dovrà intrecciarsi sempre di più con lo sviluppo di nuovi settori e nuove tecnologie sempre più eco-sostenibili e innovative.

A tal fine sottolineiamo che alle importanti votazioni degli odg in Comune di Ravenna e nella Regione Emilia-Romagna sull’emergenza climatica debbono seguire azioni graduali ma concrete e pluriennali anche nel nostro Comune per un nuovo sviluppo capace di creare lavoro e benessere, ma al contempo capace di durare nel tempo e di essere in armonia con le esigenze degli uomini di oggi e dell’ambiente.

Sinistra per Ravenna

Articolo Uno Ravenna