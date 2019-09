Per la Buona Politica Lugo: L’anno scolastico 2019-2020 dovrebbe veder tornare l’Educazione Civica

A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico 2019-2020, in una situazione caratterizzata da un’atmosfera di incertezze di carattere sociale ed economico che preoccupano il nostro Paese, il pensiero dell’associazione civica Per la Buona Politica va proprio alle giovani generazioni, le uniche in grado di promuovere il vero cambiamento che auspichiamo porti alla rinascita della nazione, a cominciare dalla riscoperta e dallo sviluppo delle comunità locali. Gli insegnanti, unitamente alle famiglie, svolgono il delicato ruolo di educatori cui l’ordinamento democratico del nostro paese consegna il compito della formazione.

Gli studenti rappresentano un’insostituibile ricchezza del nostro territorio, non solo con riguardo al loro potenziale socio-economico, artistico e intellettuale, ma in modo particolare per il senso civico che sapranno coltivare sin dalla prima infanzia. Per la Buona Politica è convinta sia dovere primario delle generazioni più anziane trasmettere ai giovani i concetti di comunità, civismo, condivisione, onestà, rispetto, pluralismo, bene comune, democrazia e libertà quali valori fondanti di un sano spirito sociale, che talvolta sono posti in discussione, se si tiene conto del diffuso sentimento di sfiducia dei cittadini verso le principali istituzioni politiche elette a rappresentarli.

L’anno scolastico 2019-2020 dovrebbe vedere il ritorno fra i banchi di scuola dell’Educazione Civica, in applicazione della legge di iniziativa popolare, fortemente sostenuta anche dalla nostra associazione. Questo insegnamento contribuirà a formare giovani cittadini e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Gli studenti saranno introdotti alla conoscenza dei contenuti della Carta Costituzionale per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità , della legalità, della partecipazione e della solidarietà.

Per la Buona Politica ritiene pertanto che sia indispensabile un maggiore coinvolgimento dei giovani, da parte di tutte le istituzioni pubbliche, nella politica locale e nelle decisioni che influenzino la comunità, prima ancora che la nazione. E’ altrettanto fondamentale che le nuove generazioni comprendano quanto la loro partecipazione attiva nelle vicende amministrative locali sia determinante per garantire la crescita, la ricchezza e l’equilibrio di questo territorio: dalle problematiche ambientali a quelle sociali, dall’istruzione alla cultura, dalle opportunità lavorative alle iniziative imprenditoriali, dall’innovazione ai premi per i meriti accertati, i giovani possiedono le motivazioni e le prospettive necessarie per affrontare e superare ogni fattore di negatività.

Questo è il motivo per cui l’Associazione Civica Per la Buona Politica si impegnerà tenacemente affinché l’Amministrazione Comunale riconosca nei giovani una concreta opportunità di crescita, riservando loro la giusta attenzione e gli investimenti necessari a garantire una buona istruzione, una completa formazione professionale e una piena partecipazione attiva all’azione pubblica locale.

I giovani rappresentano la spina dorsale della società e, soprattutto, delle singole comunità: senza di essi non ci sarebbe un futuro. Diamoci allora una prospettiva strategica per il domani: investiamo nei ragazzi e offriamo loro varie opportunità per delineare un orizzonte migliore.

L’Associazione Civica e il Gruppo Consigliare Per la Buona Politica Lugo