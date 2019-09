Legambiente Lamone: “qualche ulteriore domanda sull’incendio alla Lotras”

Come avevamo recentemente anticipato, il Circolo Legambiente Lamone di Faenza ha preparato e pubblicato sul proprio sito una cronologia essenziale dei fatti e delle prese di posizione su tutta la vicenda dell’incendio alla Lotras di Faenza , a partire dal 9 agosto 2019 fino alla seduta del Consiglio Comunale del 9 settembre 2019 e agli interventi successivi.

Oltre che un contributo ad una indagine più approfondita attraverso “qualche ulteriore domanda”, auspichiamo di essere da stimolo, non solo per una migliore gestione delle bonifiche in corso, ma soprattutto per l’adeguamento dei mezzi e delle procedure da parte degli Enti preposti ad intervenire in situazioni di emergenza di questo tipo.

Situazioni che certamente vanno prevenute con ogni mezzo ma che per casi fortuiti o per possibili interventi dolosi (purtroppo alcuni settori economici e produttivi, inclusi quelli della logistica, non ne sono immuni ) possono malauguratamente verificarsi e che vanno affrontati con tempestività evitando o quantomeno riducendo al minimo i rischi per i cittadini e per l’ambiente.

Circolo Legambiente Lamone di Faenza