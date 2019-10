Rossana Biondi: Cementificazione del Centro sociale Le Rose di Ravenna, danni ambientali per il territorio

Dal mese di ottobre inizierà il progetto di cementificazione dell’area verde compresa all’interno dell’ex Lazzaretto, oggi Centro Sociale Le Rose, per una spesa di 400,00 euro, di cui 250mila a a carico del Comune. Il progetto è realizzato in concerto con il centro sociale e il Comune, senza darne adeguata informazione alla cittadinanza.

Dalla dichiarazione di inizio lavori del sindaco alla stampa, emerge che l’ampliamento di 250 metri quadri è volto a moltiplicare il numero degli utenti. Lo scopo è ludico e commerciale, rivolto a tutte le categorie di persone, non solo anziani. Ne deriverà un aumento dell’inquinamento sonoro e ambientale nelle 24 ore. Dove è previsto il parcheggio per tutti questi questi utenti se l’interno è tutto cementificato? Saranno sottratti i pochi parcheggi per i per i residenti? Per la struttura saranno usati materiali ecosostenibili o vecchia maniera con edilizia inquinante a basso costo? Perché non è fatto in periferia dove non arreca disturbo ai residenti? Aumenterà l’ inquinamento da CO2 e da polveri sottili, anche a causa dell’abbattimento di tutti gli alberi preesistenti, che sono iscritti come alberi monumentali.

Questo progetto produrrà un degrado ambientale tale da peggiorare la vita dei residenti. Il sindaco ha dimenticato che la città di Ravenna ha aderito al PAESC (piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima) per ridurre la produzione di CO2 e fermare il consumo del suolo.

Rossana Biondi, Lega Nord Ravenna