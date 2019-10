Pd e Articolo 1: La rivoluzione leghista a Brisighella? Meno servizi e più distanti dai cittadini

A Brisighella abbiamo avuto un assaggio della cosiddetta “Rivoluzione Leghista”. Il Sindaco Pederzoli, senza darne comunicazione preventiva, nemmeno un passaggio durante il Consiglio Comunale della sera prima, ha modificato l’apertura al pubblico degli uffici comunali, cancellando con Decreto l’apertura del sabato mattina. Siamo d’accordo con le riflessioni della Capogruppo Angela Esposito della lista Insieme per Brisighella: questo provvedimento penalizza ancora di più i tanti brisighellesi che lavorano fuori città e gli studenti, che troveranno ancora più difficile e meno pratico accedere ai servizi del Comune. Come volevasi dimostrare, non è l’Unione della Romagna Faentina l’origine di tutti i mali e i disservizi, ma una politica miope che va nella direzione contraria alle esigenze di una comunità.

Luca Samorì – Segretario Comunale di Brisighella Partito Democratico

Luca Ortolani – Segretario Provinciale di Articolo Uno Ravenna