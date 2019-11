Comitato Faventia: Via Vittorio Veneto, lavori interminabili e percorsi ciclopedonali pericolosi

Lo scorso 8 settembre l’amministrazione comunale tramite comunicato stampa, annunciava l’avvio dei lavori in Via Vittorio Veneto, che si sarebbero dovuti concludere in data 15 ottobre per la messa in sicurezza dei percorsi ciclopedonali. A oggi alcuni residenti di Via Vittorio Veneto mi segnalano che non solo i lavori non sono terminati con gli immancabili disagi legati al parcheggio, ma che come si può ben vedere, i sopracitati percorsi sono tutto tranne che sicuri, in quanto il manto stradale pare non essere facilmente percorribile per via dei tanti avvallamenti ancora presenti. Il Comitato Faventia chiede agli uffici competenti di verificare lo stato di avanzamento e di realizzazione di quest’intervento dato che è costato ai faentini 117,000.000€ .

Emanuele Visani

Comitato Faventia