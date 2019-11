L’Enpa invita a boicottare gli spettacoli del Circo di Vienna

Dal 29 novembre all’8 dicembre 2019, sarà presente, a Brisighella il “Circo di Vienna”.

Di fronte a questo evento, esprimiamo a gran voce, il nostro assoluto disappunto, in quanto, a nostro avviso, si tratta di un avvenimento che contrasta profondamente con la nostra etica e sensibilità nei confronti degli animali.

Sottoporre degli animali ad esercizi umilianti e sovente dolorosi per divertire alcune persone, lo troviamo ingiusto ed anacronistico.

Questo genere di intrattenimento è legato ad usi e mentalità oramai superati da nuovi principi propri di una società moderna e culturalmente più elevata.

Se si vogliono mostrare ai bambini degli animali esotici basterà farli assistere a qualche documentario didattico facilmente reperibile.

Ecco pertanto che esprimiamo la nostra condanna alle esibizioni circensi che si terranno a Brisighella ed invitiamo la cittadinanza a valutare preventivamente l’opportunità di partecipare a cotali spettacoli.

Purtroppo le norme esistenti e le sentenze fino ad ora sono state favorevoli alle esibizioni; come quelle che terrà il “Circo di Vienna”, ma questo non ci impedisce di fare leva sulla sensibilità di quanti amano e rispettano gli animali, per esortarli a valutare l’opportunità di individuare altre forme di intrattenimento.

Auspichiamo comunque che il legislatore prima o poi rediga una norma che ponga al bando il circo con animali, limitandolo ad un evento nel quale si possano ammirare solo le esibizioni degli umani.

E.N.P.A.

Delegazione Comunale di Brisighella