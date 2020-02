Andrea Liverani: aprire il prima possibile la campagna assicurativa per gli agricoltori contro gelate e brina

La primavera anticipata di questi giorni ha anticipato la fioritura di alcune piante da frutto e preoccupa nello stesso tempo gli agricoltori del nostro territorio in quanto è previsto un ulteriore abbassamento delle temperature con vento e perturbazioni che potrebbero danneggiare seriamente le colture.

Auspico che le compagnie assicurative aprano il prima possibile la campagna assicurativa per gli agricoltori contro le gelate tardive, brina, pioggia e forte vento. Il ritorno del gelo causerebbe danni gravi per il territorio e per il reddito dei nostri agricoltori. Ci vuole coraggio e spero che la procedura sia avviata subito.

Andrea Liverani, il Consigliere Regionale della Lega