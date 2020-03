Alberto Pagani: “Ciascuno faccia la propria parte. Se lo facciamo ce la caviamo. Se non lo vogliamo fare non ce la caviamo”

Per chi non avesse ancora capito con quale problema ci dobbiamo misurare nei prossimi giorni. (Premetto che sarebbe bene che lo leggessero gli imbecilli che continuano ad andare in giro senza necessità, per fare shopping ed aperitivi. Temo invece che lo leggerà solo chi non ne ha bisogno, perché già ha deciso di rispettare le regole e comportarsi responsabilmente, come sempre. Gli imbecilli invece sono nati imparati, sanno già tutto, e fanno quel che vogliono. Infatti sono imbecilli proprio per questo.)

Ogni virus in parole semplici è un piccolo predatore. A differenza di quelli grandi come il leone o la tigre, che ti mangiano da fuori, il virus ti mangia da dentro. Ci sono virus che producono solo fastidiose influenze, e sono la maggior parte. Non sono letali, a meno che non ci sia un quadro clinico pesantemente compromesso. Poi ci sono altri virus che sono veri e propri killers, micidiali come Ebola o Hendra, che non danno speranza. Come la SARS, il Coronavirus sta a metà tra i due estremi, è molto contagioso ma non molto infettivo. Nella maggior parte dei casi chi lo contrae riesce a cavarsela, sviluppa anticorpi e guarisce da solo. Ma una piccola percentuale di malati purtroppo non ce la fa e muore.

Un virus letale e molto infettivo come Ebola in genere contagia poco, non ne ha il tempo perché uccide troppo velocemente, si accende e si spegne rapidamente, mietendo inesorabilmente le sue vittime in pochi giorni e in un’area geografica ristretta, poi torna a nascondersi nell’animale serbatoio nel quale stava prima. Si chiama zoonosi il fenomeno per il quale un virus infetta normalmente un animale, tracima (spillover) e arriva all’uomo. Quando il virus non uccide più non è scomparso dal mondo, c’è ancora, ed è nascosto nell’animale serbatoio dove stava prima, pronto a tracimare nuovamente, alla prossima occasione. Nella maggior parte dei casi i virus che contagiano l’uomo hanno scarso successo perché non riescono a trasmettersi e a contagiare facilmente altri uomini, per cui l’infezione si spegne con il suo ospite.

Il Coronavirus non è così, è un virus molto contagioso e si trasmette facilmente da una persona all’altra. Questo è molto importante e bisogna tenerlo a mente.

Il secondo problema è che questo agente patogeno in alcuni casi produce una brutta polmonite, che va curata in ospedale, in terapia intensiva. Il paziente deve essere intubato e sopravvive perché sta attaccato a una macchina che respira per lui, mettendogli forzatamente nei polmoni l’ossigeno che gli serve per rimanere al mondo. I posti letto e le macchine per curare le persone in questo modo non sono moltissime, perché gli ospedali sono attrezzati per rispondere a una domanda commisurata ai casi che ne hanno mediamente bisogno (prima di questa nuova malattia). Tutti i sistemi adattano le proprie capacità in base all’esperienza che hanno delle cose, e il sistema sanitario non fa eccezione. L’esperienza che ha del Coronavirus è zero, per cui nessuno al mondo ha predisposto un numero di posti letto in terapia intensiva adeguato al bisogno che questa infezione produce.

Ora il problema è semplice, non serve essere medici, basta ragionare per capirlo: se il numero dei contagiati è quello di una normale influenza (perché molti di noi si comportano come se questa fosse una normale influenza o poco più, seguendo le indicazioni irresponsabili di sciagurati come Vittorio Sgarbi) il numero di malati che avranno bisogno di essere ricoverati in terapia intensiva e intubati per potersi salvare sarà molto maggiore dei posti letto disponibili, che non potranno espandersi rapidamente quanto il numero degli ammalati. Ci saranno presto più ammalati che posti letto attrezzati per curarli. Di conseguenza i medici dovranno decidere chi dovrà essere intubato per potersi salvare e chi dovrà essere lasciato morire soffocato. È chiaro questo?

Bene. Ora c’è il secondo passaggio da comprendere: essendo questa malattia molto contagiosa c’è un solo modo per ridurre il contagio. Bisogna comportarsi responsabilmente e seguire in modo rigoroso tutte le indicazioni del Governo. Stare a casa, se si può. Stare lontani gli uni dagli altri e lavarsi spesso le mani. Non solo gli anziani e gli immunodepressi devono farlo, ma tutti. Questo virus è subdolo perché si nasconde per un tempo lungo dentro organismi che sembrano sani, non hanno sintomi, e se ne vanno in giro inconsapevolmente a contagiare gli altri. Ciascuno di noi potrebbe essere infetto e contagioso, senza saperlo. Dato che chiunque potrebbe essere contagiato, ognuno ha una grande responsabilità nei confronti di tutti gli altri, in particolare modo dei più deboli, che potrebbero morire per colpa sua. Solo se tutti collaborano e si comportano responsabilmente possiamo evitare il disastro.

È chiaro anche questo?

Bene, ora c’è un terzo punto. Bloccare il Paese significa produrre un grande danno economico e mettere in ginocchio (più di quanto già lo siano) tante imprese, lavoratori, famiglie. È chiaro che si tratta di un problema gigantesco, che il governo cercherà di affrontare con misure di sostegno importanti, che sono allo studio e verranno adottare presto. Quello che ora dobbiamo capire tutti è che non esiste l’alternativa. Far finta di niente (come suggeriscono il Presidente americano Trump, ad esempio) non evita il disastro economico. È peggio, perché accelera il contagio e produce un numero più alto di malati, tutti in poco tempo. Diventa allora un problema davvero ingestibile. La conseguenza di un contagio troppo rapido è una pressione insostenibile sugli ospedali, e quindi con il collasso del sistema sanitario prima e di quello economico subito dopo. Si chiuderà tutto comunque, ma se non lo si fa ora lo si farà quando sarà troppo tardi.

Ora non c’è da discutere tanto sui provvedimenti adottati dal Governo, polemizzare sul fatto che siano abbastanza chiari e coerenti o che non lo siano. È un esercizio inutile e anche un po’ stupido. Ora c’è solo da fare ciascuno la propria parte.

Se lo facciamo ce la caviamo, pagando un prezzo pesante, ma sostenibile.

Se non lo vogliamo fare non ce la caviamo. In questo caso saremo noi italiani (più del Governo) i veri responsabili di quel che ci succederà.

Ricordiamo che “chi è causa del suo mal pianga se stesso”.

Alberto Pagani – Deputato della Repubblica