Charles Tchameni Tchienga: aderiamo all’appello di Maestri e Tadolini per la “regolarizzazione dei migranti irregolari”

Mi complimento con l’avvocato Andrea Maestri ed il Dottore Pippo Tadolini per aver ideato e lanciato lo scorso 5 maggio anche a Ravenna l’appello per “la regolarizzazione universale dei migranti irregolari presenti in Italia” È una importante iniziativa di grande rilevanza umana.

In virtù dell’importanza capitale dell’iniziativa, credo che quest’appello meriti non soltanto una profonda riflessione, un’ampia diffusione ma anche una larga adesione nel Ravennate indipendentemente dalle personali ideologie e convinzioni culturali.

Pertanto aderisco all’appello con tutti i miei associati, esprimendo con orgoglio e speranza la condivisione e il sostegno da parte dell’associazione di Volontariato Il Terzo Mondo Onlus a questa grande iniziativa. Lo facciamo per principio umano e per lealtà.

Se è vero che la tolleranza è l’unico rimedio per la diversità di opinioni, è altrettanto vero che la legge naturale è l’istinto che ci rende giustizia.

Charles Tchameni Tchienga

Presidente Il Terzo Mondo Onlus