Ravenna, partiti di maggioranza: bene Bonaccini e de Pascale nella gestione della crisi, noi al loro fianco

I Capigruppo di maggioranza, guardando con soddisfazione e ottimismo alle scelte che stanno operando in questa critica situazione sia il Presidente della Regione che il Sindaco de Pascale per il settore turistico e per la possibile riapertura delle attività imprenditoriali ad esso connesse, auspicano che siano accolte alcune richieste di competenza del Comune di Ravenna che potrebbero aiutare il settore nella sua ripresa ed agevolare la gestione della difficile stagione alla quale devono fare fronte l’ambito del ricettivo e dell’offerta balneare.

Relativamente alla normativa nazionale, in accordo con quanto sta facendo il sindaco de Pascale, speriamo vengano adottati provvedimenti che permettano di snellire le pratiche per l’estensione delle occupazioni di suolo pubblico in città e nei lidi, nel rispetto delle aree monumentali e delle aree naturali, conciliando sburocratizzazione e flessibilità con il pieno rispetto della natura e del patrimonio artistico. Concordiamo con il Sindaco sulla necessità di tutela e regolamentazione della spiaggia libera.

L’idea della task force per velocizzare le pratiche è encomiabile, al contempo auspichiamo che la riduzione della burocrazia sia permanente e non solo temporanea e che si inizi una revisione degli atti richiesti di competenza del Comune: il lavoro di tale task force pertanto deve diventare il perno su cui costruire una semplificazione del quadro normativo locale e dare benefici permanenti.

Riteniamo altresì importante invitare il Sindaco e la Giunta tutta che in sede di programmazione del prossimo bilancio comunale, nel prevedere interventi di sostegno all’economia del nostro territorio, dedichino una particolare attenzione al commercio e al turismo, sia per sostenere le attività sia per fare una programmazione di interventi futuri a supporto dei comparti e senza oneri sui cittadini.

La criticità dell’anno in corso può, infatti, paradossalmente offrire i presupposti per la costruzione di progettualità turistiche innovative e un rilancio delle attività anche sul nostro centro storico, cercando con ogni azione possibile di contenere gli inevitabili danni che subiranno lavoratori e aziende e al contempo di tracciare una strada nuova di sviluppo.

Riteniamo infine opportuno che dopo l’interruzione dovuta al Covid-19, riparta la road-map promossa dal Comune per dare avvio alla realizzazione del primo stralcio del progetto Parco Marittimo riguardante le località di Marina di Ravenna e Punta Marina, individuando soluzioni che possano, da un lato garantire la realizzazione di un progetto che è strategico per la nostra offerta turistica, dall’altro evitare disagi per la stagione in corso, già penalizzata dagli effetti dell’epidemia.

Ravenna si dovrà caratterizzare come città in grado di tutelare la sicurezza e la salute di cittadini e turisti, e allo stesso tempo dovranno essere studiate modalità slow che al meglio si concilino con la necessità di maggiori spazi all’aperto da proporre ai nostri turisti.

Abbiamo più che mai bisogno di una centralità del ruolo del turismo e del commercio nello sviluppo della nostra città, di sostenere – anche nel settore turistico e delle imprese – il coraggio e la risolutezza che il nostro Sindaco ha dimostrato in molte sue scelte, di costruire una visione di rilancio condivisa che favorisca il sostegno sia alle attività di prossimità, sia a quelle del centro storico e sia, infine, a quelle dei nostri lidi.

Michele Casadio Capogruppo consiliare – “Italia Viva”

Michele Distaso Capogruppo consiliare – “Sinistra per Ravenna”

Chiara Francesconi Capogruppo consiliare – “Partito Repubblicano Italiano”

Mariella Mantovani Capogruppo consiliare – “Articolo Uno”

Daniele Perini Capogruppo consiliare – “Ama Ravenna”

Fabio Sbaraglia Capogruppo consiliare – “Partito Democratico”