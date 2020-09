Potere al Popolo: solidarietà alle antifasciste e agli antifascisti di Ravenna, fiori contro l’orrore

Potere al Popolo! Ravenna esprime solidarietà incondizionata alle antifasciste e agli antifascisti condannati recentemente per aver coperto, con fiori disegnati, simboli nazifascisti sui muri e nel contempo manifesta profonda indignazione per l’ennesima ingiusta sentenza nei confronti di chi combatte il fascismo nei fatti e non a parole. Mentre i fascisti celebrano impunemente il gerarca Muti, le antifasciste e gli antifascisti rischiano la galera. Mentre il Comune, targato PD e soci, non si scompone per anni nel vedere scritte e simboli inneggianti al nazifascismo proprio davanti ad una scuola, le antifasciste e gli antifascisti rischiano la galera. E di chi si rallegra e gioisce per la la sentenza non vale neanche la pena di parlare. Il messaggio politico è chiaro: chi combatte il fascismo in tutte le sue forme e la sua cultura viene condannato. La stessa cultura fascista che con il suo culto della violenza e della sopraffazione, anche senza camicia nera, a Colleferro ha massacrato di botte un povero ragazzo intervenuto a mettere pace in una lite. A coloro che inneggiano al fascismo, ai simpatizzanti, a coloro che minimizzano, agli “antifascisti a tempo” (il 25 aprile istituzionale, di facciata, comodo) noi di Potere al Popolo! diciamo: ai nostri posti ci troverete… ora e sempre Resistenza!

Potere al Popolo! Ravenna