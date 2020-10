Vandini (Italia in Comune – Ravenna): Il Pd non “apra le porte” della coalizione al Movimento 5 Stelle

Il PD si accinge ad “aprire le porte” della coalizione al Movimento 5 Stelle anche a Ravenna, dando seguito al patto governativo di Roma. Ritengo che la scelta dei partecipanti alla coalizione, soprattutto in una piazza priva di bagarre politica come Ravenna – la forza della maggioranza è tanto importante da rendere la prossima competizione politica cittadina priva di tensione, tensione invece estremamente presente in quella opposizione squarciata e senza la capacità di proporre un’alternativa degna di essere presa in considerazione – debba essere improntata sulle teste, sulle idee, sul buonsenso e soprattutto sul coraggio: coraggio di cambiare, coraggio di optare scelte sfidanti in favore del nostro territorio, il coraggio di mettere in discussione i gangli della politica nazionale.

Gli obiettivi devono essere importanti e per raggiungerli ci vuole la capacità di amministrare, ci vogliono cuore e competenza, non slogan. Questo genere di apertura segue questi dogmi? O si limita semplicemente alla mera conta dei voti?

Gli alleati che si stanno scegliendo sono davvero in grado di fornire freschezza ed idee o ci apprestiamo all’ennesima recita di personaggi distruttivi che fanno della denuncia fine a sé stessa il loro cavallo di battaglia?

Mi auguro sinceramente che il sindaco De Pascale rifletta attentamente sull’opportunità di fornire al Movimento 5 Stelle l’ultimo appiglio per non sparire definitivamente, poiché il prezzo da pagare potrebbe essere davvero caro. Per tutti noi.

Pietro Vandini, Coordinatore Italia in Comune – Ravenna