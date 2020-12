Sinistra per Ravenna: il tempo per costruire una piattaforma della sinistra, noi insieme a quanti saranno “coraggiosi”

Nel 2016 abbiamo dato vita a Sinistra per Ravenna per assicurare una presenza di sinistra nella coalizione che sosteneva il candidato sindaco Michele de Pascale e per contribuire a scongiurare una possibile vittoria della destra a Ravenna. Quanto quel pericolo fosse reale è apparso chiaro a tutti negli anni immediatamente successivi, e in particolare nel 2019, quando Salvini ha tentato l’assalto alla nostra Regione. In quel momento le forze di sinistra ed ecologiste, assieme ad associazioni e gruppi impegnati in reti solidali, si sono uniti in Emilia-Romagna Coraggiosa.

Il pericolo rappresentato da una destra xenofoba e intollerante ad ogni “diversità”, non è stato scongiurato per sempre. Anzi, in quest’anno di pandemia, abbiamo assistito all’emergere dei suoi lati peggiori col negazionismo a corrente alternata: “tutto aperto” o “tutto chiuso” a seconda delle opportunità che venivano offerte dalle sirene qualunquiste o da quelle confindustriali. Sempre e comunque accompagnato ad un sostanziale disprezzo della vita umana; replica casalinga di quanto visto nei confronti dei migranti.

Nel 2016 abbiamo incardinato nell’azione politica della Giunta de Pascale cinque temi: Ambiente, Sanità Pubblica, Diritti, Lavoro, Cultura. L’esperienza di questi cinque anni ci dice che la bussola era quella giusta e ora bisogna continuare rinvigorendo il ruolo del pubblico sugli stessi temi. Abbiamo elaborato un contributo autonomo ma non si tratta certo di offrire una nostra pretesa identitaria. Vogliamo però evitare che la fretta e l’improvvisazione dell’ultima ora ci facciano arrivare alle elezioni del 2021 senza strumenti per lavorare al programma di coalizione. Abbiamo il tempo necessario per costruire una piattaforma della sinistra. Noi insieme agli altri che saranno “coraggiosi”. Per essere pronti quando potremo incontrarci e confrontarci con il Sindaco de Pascale.

Sinistra per Ravenna