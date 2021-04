Forza Italia Toscana lamenta assembramenti sui treni regionali della linea faentina

Giampaolo Giannelli, responsabile regionale dipartimento trasporti e lavori pubblici Forza Italia Toscana, denuncia assembramenti sui treni regionali della linea faentina: “Oltre al danno, la beffa. I regionali della linea faentina, oggi 30 aprile 2021, in partenza da Firenze Santa Maria Novella direzione Faenza e viceversa, sono tutti strapieni e privi delle distanze di sicurezza che dovrebbero essere adottate a seguito dell’emergenza covid.

Ci hanno segnalato questi problemi al regionale da Firenze dell 13.40, a quello da Faenza delle 14.18, a quello successivo da Firenze e via discorrendo. Quello che sta facendo imbestialire i passegegri è che sui treni mandano anche l’annuncio con l’altoparlante delle regole da seguire, ovviamente impossibili a seguito della situazione; inoltre alcuni pendolari che si muovono con la bicicletta, e che hanno l’abbonamento tanto per se stessi che per la bici, segnalano di essere in piedi con la bicibletta legata al collo.

Una vergogna, una situazione insostenibile, priva delle elementari regole da adottare in regime di emergenza covid, nel momento in cui si cerca di far ripartire l’italia in modo normali, o quasi. Tutto deve però essere fatto secondo le regole, in modo da evitare problemi e garantire la sicurezza; non secondo Trenitalia, a quanto pare”.