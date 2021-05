Psi Ravenna: abolire la tampon tax anche nelle farmacie della nostra provincia

Il Partito Socialista chiede a tutti i Comuni della Provincia di Ravenna di lavorare per togliere l’IVA sugli assorbenti, seguendo l’esempio di varie città anche nella nostra Regione. Attualmente su questi prodotti è applicata l’IVA al 22%, ovvero la tassazione per i beni non di prima necessità. Il ciclo, però, non è un lusso, per questo la Federazione di Ravenna del PSI chiede ai Comuni della Provincia di abolire la tampon tax nelle farmacie comunali, sulla scia delle decisioni prese a Firenze, ma anche Carpi e altri Comuni del modenese.

Francesco Pitrelli – Segretario provinciale Psi