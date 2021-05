Associazione Libera Caccia ER: daini… lupi… nutrie… risorse o mere opportunità politiche?

Per chi non se ne fosse accorto siamo in campagna elettorale e non è certo strano in un Paese come l’Italia, dove lo si è quasi permanentemente. Quello che caratterizza in questo caso questo particolare momento, come sempre più spesso avviene, è la questione ambientale. Non perché questo interessi moltitudini di persone ma perché l’avvento del Covid ha per ragioni di mera libertà personale portato molti cittadini a frequentare territori più strettamente ambientali e meno ritrovi abituali quali bar, ristoranti, supermercati. Il resto lo hanno fatto i “post” sui social ormai beatitudine o dannazione dell’animo umano. Risultato, l’uscita di articoli inneggianti all’arrivo del lupo in pineta quale “regolatore naturale” del problema daino, alla necessità di sterilizzare le nutrie perché “carucce” da vedere, non da ultimo alla assoluta necessità di catturare sedandole alcune decine di daini da spostare in collina.

Nessun articolo che affronti la questione ambientale legata alla pulizia delle pinete, alla regolamentazione e al flussaggio delle acque nelle zone palustri, al rischio reale di incendi negli ambiti pinetali, vista la situazione del sottobosco ormai al limite della decenza. Nessuno che affronti il problema sempre più urgente dell’aumento esponenziale della fauna cosiddetta “opportunista” cioè specie “nocive”, portatrici di danni sia all’agricoltura sia alla fauna stessa. Viene da pensare che sia così in quanto non propedeutiche ad un fine squisitamente elettorale. Forse un “cambio di passo” nei confronti di questi problemi sarebbe oltre che necessario anche semplicemente rivoluzionario.

ANLC Associazione Nazionale Libera Caccia – Emilia-Romagna