Aldo Preda: 9 maggio 1978, morte di Aldo Moro, una data entrata nella storia del nostro paese

La memoria di questa data ci riporta a riflettere sulla grande lezione politica e morale di Aldo Moro al fine di ricomporre questa società, di cogliere i segni dei tempi, di accogliere il suo invito: “Camminiamo insieme, perché l’avvenire appartiene in larga misura ancora a noi”.

Con il medesimo sguardo Zaccagnini, richiamandosi a don Minzoni, insisteva che occorreva “mettere insieme le eccezioni di bene che sono da ogni parte”. Nel camminare insieme di Moro, al quale la consapevolezza del presente imponeva di affrontare il minaccioso incombere dell’emergenza reale, ci siamo anche noi . “Io credo all’emergenza”, ci diceva il 28 febbraio 1978 ed aggiungeva, “io temo l’emergenza. Io credo che tutti dovremmo essere preoccupati di certe possibili forme di «impazienza» e di rabbia che potrebbero scatenarsi nel contesto sociale di fronte ad una situazione che ha bisogno di essere corretta per ridiventare costruttiva”. “E’ la crisi dell’ordine democratico, ammoniva ancora, questa crisi latente, con alcune punte acute. Non guardate, amici, soltanto alle punte acute: guardate alle forme endemiche, a questa forma di anarchismo dilagante… Io temo il dato serpeggiante di questo rifiuto dell’autorità, rifiuto del vincolo, questa deformazione della libertà che non fa più accettare né vincoli, né solidarietà. Questo io temo, e penso che un po’ di aiuto di altri ci possa giovare nel cercare di riparare questa crisi della nostra società ».

E concludeva, allora, questa sua straordinaria esortazione con parole indimenticabili di fiducia, di coraggio, di speranza: “Se fosse possibile dire: saltiamo questo tempo e andiamo direttamente al domani, credo che tutti accetteremmo di farlo. Ma, cari amici, non è possibile; oggi dobbiamo vivere; oggi dobbiamo portare la nostra responsabilità. Si tratta di essere coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso, si tratta di vivere il tempo che ci è stato dato con tutte le sue difficoltà”.

Queste parole di Moro le avevo appuntate a margine del testamento spirituale di Benigno Zaccagnini del quale ho riletto alcune righe: “Spero tanto che Aldo mi venga incontro con il suo dolce sorriso. Il suo terribile calvario mi ha segnato indelebilmente, e mi cruccio; un dubbio mi ha costantemente turbato in quei terribili 50 giorni e poi ancora ogni giorno fino a quest’ultima ora. Non sono certo di aver fatto tutto il possibile per salvare la sua vita preziosa. Non so se ci sia stato qualche cosa di possibile, cioè di onesto, che avrei potuto fare. Qualche cosa di più di tutto ciò che pure ho cercato, mi sono sforzato, ho tentato di fare, ma entro i limiti così ristretti del mio dovere e della mia dura e difficile responsabilità politica. Se qualche cosa è mancato è stato per la mia insufficienza e forse ingenuità di fronte a un dramma così difficile, per affrontare il quale mi sarebbe stato necessario proprio ciò che mi mancava, il consiglio e l’aiuto di Moro. Credo di non aver amato e ammirato nessuno come lui, e ora gli vado incontro e questa pena che per lunghi giorni e notti ho portata, mi guadagna la sua indulgenza. Ora, che ci vediamo senza schermi, mi stringo piangendo di gioia a lui in un fortissimo abbraccio di affetto e di amicizia: Gloria al Signore” Con queste parole Benigno Zaccagnini chiude il suo “testamento spirituale” e ad un amico prete confessava che si era trovato, in quei giorni, “a vivere l’angoscia del Cristo nel Getsemani”.

Paolo Giuntella una sera a Ravenna nel novembre 1990, ci raccontava l’arrivo di Zac nel Regno: “Tutti gli andavano incontro, c’era Sturzo, c’era Ferrari, Cacciaguerra, c’era Donati, La Pira, c’era anche Daniel O’ Connel, il fondatore del movimento cattolico di emancipazione irlandese, c’era Moro, c’erano i figli, Maria Grazia e Luca e tutti gli chiedevano cosa succede, raccontaci le ultime e a un certo punto è arrivato Bobo Ruffilli, gli ha offerto una sigaretta e gli ha detto “sai Zac qui non fa più male fumare, puoi fumare anche le Pac, che qui hanno il sapore dell’incenso, fuma anche il principale”.

Moro e la sua scorta: Zac e tanti amici, da lassù guardano, ma forse non riescono a riconoscerci, perché prima hanno indirizzato lo sguardo sui morti nel Mediterraneo, sui paesi che non possono acquistare i vaccini, sulle ingiustizie palesi a danno dei più poveri, sulle discriminazioni legate al colore della pelle, al sesso, sulla perdita dei sentimenti della fraternità.

Aldo Preda – Ravenna