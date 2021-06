Marina Romea. Lavori di ripristino e messa in sicurezza dell’asfalto in via dei Platani: il ringraziamento del Comitato Cittadino Lidi Nord Ravennati

Il presidente del Comitato Cittadino dei Lidi Nord Ravennati, Massimo Fico, ringrazia i tecnici dell’assessorato ai lavori pubblici del comune di Ravenna e l’azienda CBR di Rimini, esecutrice dei lavori di ripristino e messa in sicurezza dell’asfalto in via dei Platani a Marina Romea.

Nella nota stampa di Fico si legge che “dopo aver effettuato un importante lavoro di ristrutturazione della via delle Mimose, in pochi giorni e con instancabile senso del dovere è stato rifatto il manto stradale in una parte di via dei Platani anche per mettere in sicurezza l’accesso al parcheggio dell’hotel Corallo, situazione così grave che aveva creato non poche lamentele da parte dei turisti che si dovevano recare nella struttura alberghiera.

Nonostante qualche ingiustificabile e deprecabile lamentela da parte di alcuni cittadini, abbiamo sostenuto la necessità di effettuare questo intervento, coscienti che sono tante le situazioni di criticità che riguardano i nostri lidi, in particolare a Marina Romea. Ma bisogna essere in grado di “cogliere l’occasione” per evitare che le risorse, anche se minime, vengano destinate ad altre zone o altri interventi. Un sincero ringraziamento ai cittadini che hanno apprezzato e sopportato questo piccolo sforzo, agli operai tutti e ai tecnici, in particolare alla Geom. Monica Casadio del comune di Ravenna”.