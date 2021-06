Complesso Polo Lama Sud, la testimonianza di una famiglia: “Personale e struttura super”

Abbiamo avuto la fortuna di mandare entrambi i nostri figli al complesso Polo Lama Sud, sia al nido che alla materna. Negli ultimi 6 anni accompagnarli al “Polo” era diventata una piacevole abitudine. Adesso che questo ciclo della loro, ma in parte anche della nostra vita si chiude, vogliamo rendere merito a quella che è davvero un’eccellenza della nostra città e ringraziare tutte le persone che abbiamo incontrato lungo questo tratto di strada. La scuola ha un’architettura moderna e funzionale in un paese in cui mediamente le strutture scolastiche sono vetuste e di antica concezione.

Spazi ampi e luminosi, zero barriere e tantissimo spazio al verde e all’ambiente esterno. Ma il vero valore del complesso è nel personale, le maestre e le “dade”, competenti, affiatate e appassionate al proprio lavoro. Il lavoro che fanno è di per sé straordinario, il modo in cui lo fanno lo rende davvero speciale. Se, come speriamo, le fondamenta di quelle due casette saranno sufficientemente robuste, parte del merito sarà sicuramente anche di chi in questi anni si è preso cura di loro, con dedizione e professionalità ammirevoli.

A tutto il personale del Polo va il nostro sentito ringraziamento per la piacevolezza di questi anni vissuti insieme, per i preziosi insegnamenti e le tante esperienze che avete fatto vivere ai nostri figli, per aver diviso con noi genitori il compito più bello e difficile di crescere dei bambini.

Francesco Forte e famiglia