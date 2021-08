Davide Ranalli: non perdiamo il senso della nostra umanità e cerchiamo di capire come dare aiuto al popolo afghano in fuga

Ci fu un tempo, non lontano, in cui una feroce dittatura rovesciò il governo socialista del Cile. Quella vicenda mosse migliaia di persone perseguitate dalla dittatura verso altri Paesi. È la storia degli esuli cileni, una storia fatta di sofferenza come ogni volta che qualcuno è costretto e togliere le radici dalla sua terra. Ma fu anche una storia di speranza e di solidarietà.

Fra i primi, fu il Partito Comunista Italiano che attraverso la sua rete di funzionari ed amministratori organizzò la ospitalità per il popolo perseguitato. I nostri comuni furono fra i primi ad aderire e dare sostegno a quelle persone, a quel popolo.

Ora che i partiti organizzati non ci sono più, non perdiamo il senso della nostra umanità e cerchiamo di capire, al più presto, come dare aiuto al popolo afghano in fuga.

Davide Ranalli – Sindaco di Lugo