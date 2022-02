Silvano Verlicchi: Piazza XIII Giugno e la mancata credibilità degli amministratori del Comune di Lugo

Come noto il progetto di sistemazione della piazza XIII Giugno è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 01.04.2009, i lavori sono stati eseguiti nei mesi successivi e le prime criticità si sono riscontrate già nell’agosto 2011. Sono trascorsi ben 11 anni ! In questo arco temporale 2009-2022 si sono succeduti due sindaci e alcuni assessori ai Lavori Pubblici che hanno annunciato ai cittadini in diverse occasioni rassicurazioni circa la risoluzione dei problemi e la restituzione della piazza alla città in piena sicurezza.

Il 18 ottobre 2012, in un comunicato diffuso pubblicamente alla stampa, l’Assessore ai Lavori Pubblici Fiorini ricostruiva la catena degli eventi che, a suo dire, avevano portato al dissesto del manto della piazza e affermava: “proseguono, quotidianamente, i lavori di ripristino della piazza con il chiaro obiettivo di risolvere definitivamente il problema delle deformazioni; la ditta esecutrice dei lavori già dal 1° giorno di ottobre ha iniziato il programma di ripristino del sottofondo e della pavimentazione della piazza”. “E’ opportuno sottolineare che le indagini e le analisi eseguite hanno dimostrato che non si può certo parlare di imperizia nella realizzazione delle opere, in quanto le operazioni sono state portate avanti e eseguite correttamente dalla ditta esecutrice”. L’Assessore concludeva le sue affermazioni: “siamo soddisfatti delle soluzioni proposte perché, finalmente, restituiscono, con tempi pressoché certi, la fruibilità in totale sicurezza di piazza XIII Giugno”.

Ben cinque anni dopo , il 9.07.2017, in una riunione della Consulta di Decentramento Lugo Nord aperta al pubblico , come si evince dalla lettura del verbale, l’Assessore ai Lavori Pubblici Casamento fornì alcune spiegazioni ai presenti circa le ragioni delle criticità e aggiornava sullo stato dei lavori consistenti nella fresatura delle dune pericolose esistenti e affermava : “che si sarebbe atteso l’intervento definitivo rimandandolo al momento della escussione della fideiussione bancaria e della risoluzione della causa legale in essere”. Concludeva affermando: “non useremo denari comunali per rifare una piazza il cui ripristino compete ad altri”.

In data 16.12.2021 l’Assessore ai Lavori Pubblici Valmori in una dichiarazione alla stampa affermava: “nel bilancio comunale 2022 abbiamo inserito € 500.000 per investimenti sulle strade, impegnandone una quota per lavori puntuali sulle parti più pericolose di piazza XIII Giugno”. È opportuno precisare che il suddetto importo è subordinato ad alienazione terreni di proprietà comunale!

In data 11.02.2022 il Sindaco di Lugo emette un’ordinanza per l’interdizione alla circolazione sia delle auto che delle biciclette e dei pedoni di una parte consistente della piazza di circa 4.500 metri quadri , in quanto è stata ritenuta in uno stato di avanzato e progressivo dissesto tale da renderla pericolosa per la fruizione pubblica.

Dopo tredici anni e tante promesse fatte dagli Amministratori Comunali, la Piazza XIII Giugno viene ora interdetta per ragioni di sicurezza con lo scopo di evitare ulteriori danni a persone e cose. Interpretando il pensiero dei cittadini lughesi Per la Buona Politica vuole che sia posta la parola fine ai disagi subiti dagli operatori commerciali e dei servizi, dai residenti e da tutti coloro che abitualmente frequentano la piazza. Pensiamo che spetti solo al giudice individuare responsabilità e fissarne le conseguenze , ma che on si possa più attendere per dare soluzione a uno stato di fatto che ha provocato solo danni, disagi e costi. Non va dimenticato che l’operazione di rigenerazione della piazza prevista nel lontano 2009 avrebbe portato alla città e alla sua comunità un grande vantaggio in termini di riqualificazione urbana, di decoro e di gratuità che si è inesorabilmente dissolto negli anni , con un indubbia responsabilità dell’Amministrazione che ponendosi in posizione di attesa non ha perseguito alcuna concreta e definitiva soluzione.

Silvano Verlicchi – Per la Buona Politica