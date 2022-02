Pippo Tadolini: In risposta ad Alessio Vacchi di Filctem-Cgil, la transizione è un’altra cosa

Ho letto con interesse le posizioni di Alessio Vacchi della Filctem-Cgil comparse sulla stampa del 15 febbraio, e vorrei confrontarmi con esse, sia nella veste di coordinatore ravennate della campagna “Per il Clima-Fuori dal Fossile”, sia da iscritto alla Cgil, quale sono da lungo tempo.

La posizione di Vacchi, che riconosco essere rappresentativa di parte considerevole del mondo sindacale, a parere non solo mio, ma anche di autorevolissimi esponenti della comunità scientifica, descrive un concetto di transizione assolutamente incompatibile con gli obiettivi di decarbonizzazione cui tendere, se si vuole contenere l’aumento della temperatura del pianeta entro 1,5°C (ma purtroppo anche entro 2°C), come auspicato dalla comunità scientifica e dalle istituzioni mondiali che si occupano del problema.

Anche di recente, infatti, è stato documentato che se il ricorso alle fonti fossili non andrà incontro a una graduale e progressiva, ma decisa riduzione già dai prossimi anni, le emissioni al 2030 non solo non saranno ridotte del 55% (come indicano le istituzioni europee) ma addirittura saranno amentate rispetto ai livelli odierni.

A questo è doveroso aggiungere alcune altre considerazioni. La prima è che il ragionamento sui costi dell’energie e sui prezzi delle bollette è viziato da un errore di fondo: tali prezzi non sono influenzati dalla quota di gas nazionale che viene estratto, ma dai complessi meccanismi della geopolitica, e il gas che verrà estratto in più dal nostro suolo verrà comunque commercializzato con i prezzi di mercato.

Senza contare che il gas nazionale rappresenta una piccola percentuale di quello che consumiamo, e ammesso che si riesca a raddoppiare la quantità estratta, si arriverà a un 10-12 per cento del totale. Pensare che tale quantità sia sufficiente ad incidere sui costi delle bollette è quanto meno azzardato. Se invece si puntasse ad estrarre tanto da sostituire in maniera massiccia il gas importato con quello nazionale, non solo si pagherebbe un prezzo ambientale altissimo, ma si esaurirebbero i giacimenti in poco più di un anno.

Un’altra considerazione, che non può lasciare indifferente nessuno: il metano è un gas la cui combustione è moderatamente meno inquinante degli altri fossili. Ma in tutto il mondo, nessuna struttura metanifera è mai riuscita ad azzerare le fughe libere di gas in atmosfera. E il gas libero in atmosfera ha un’azione climalterante fino a ottanta volte superiore a quella della stessa CO2. In una zona come la nostra, dove la qualità dell’aria lascia molto a desiderare, non credo sia un problema di poco conto.

E ancora, certi progetti, come quello del CCS,, andrebbero valutati con uno sguardo molto più critico. Come Vacchi sicuramente sa, gli impianti esistenti al mondo si stanno dimostrando deludenti se non addirittura fallimentari: il “Petra Nova” del Texas è stato avviato a dismissione, l’impianto della Chevron in Australia, ha dimostrato funzionare al 30% di quanto ci si aspettava, e in Canada è stato dimostrato in un grande impianto della Shell che in cinque anni le emissioni prodotte sono state consistentemente superiori a quelle catturate. Dobbiamo proprio imbarcarci in avventure destinate al fallimento ?

Vorrei portare molte altre considerazioni, ma so di non dover abusare della pazienza di chi legge. Mi limito a dire che le preoccupazioni del Sindacato sul terreno occupazionale sono ovviamente da rispettare. Ma sono moltissimi gli studi prodotti nel mondo negli ultimi decenni, che documentano come una decisa svolta verso un sistema basato sulle rinnovabili (che non vuol dire solo le grandi centrali eoliche e fotovoltaiche, ma soprattutto la produzione diffusa e decentrata, le comunità energetiche e il risparmio energetico) produce occupazione nettamente di più rispetto al modello estrattivista e alle fonti fossili.

Da ultimo, apprezzo la preoccupazione per i popoli dei sud del mondo, dove necessariamente si vanno a cercare le terre rare necessarie ai nuovi sistemi a emissioni zero, ma innanzi tutto non è che il modello estrattivista attuale stia risparmiando i Paesi del sud del mondo, anzi è la causa prima di sfruttamento, ingiustizia sociale e distruzione dell’ambiente, e poi la riciclabilità dei materiali contenuti in batterie e altri sistemi di produzione energetica è altissima e a sua volte potenziale fonte di processi produttivi e occupazionali; e nei Paesi produttori, se mai, il problema sarà che le fonti di approvigionamento siano in mano alla comunità anziché al capitalismo predatorio..

Da iscritto alla Cgil, auspico che nel Sindacato ravennate si apra senza timori un dibattito vero, non preconcetto e non subordinato ad interessi settoriali. Come sta già avvenendo in altre parti del Paese, come ad esempio a Civitavecchia, dove si è costruito un fronte di lotta comprendente cittadini, associazioni, movimenti ambientalisti,Sindacati e istituzioni in favore di una vera svolta ecologica.

Pippo Tadolini – Coord. Ravennate “Per il Clima – Fuori dal Fossile”