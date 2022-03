Nadia Barresi: otto passi per l’ambiente, ad Alfonsine. Una proposta partita da un gruppo di cittadini costituiti nel Comitato Salviamo le Api

Questa è una proposta partita da un gruppo di cittadini alfonsinesi decisi a fare qualcosa di concreto sul tema dei pesticidi che si sono costituiti nel Comitato Salviamo le api, salviamo noi, designando Nadia Barresi come portavoce.

Le questioni ambientali hanno bisogno, per essere affrontate in positivo, di una grande partecipazione, di un sussulto democratico. Da qui è nata la idea del Referendum Consultivo sul Bio Distretto. Ma cos’è un Distretto Biologico? E’ una iniziativa che serve a promuovere nel territorio la crescita del settore biologico, in agricoltura e nel turismo. Un modo per poter rispondere alla crisi del settore e dell’economia in generale. La nuova legge sul biologico approvata pochi giorni fa spinge tantissimo su questa leva e spazza via ogni possibile dubbio circa le competenze locali sul tema agricoltura e turismo ecologico.

Il 23 settembre 2021 (sei mesi fa) il comitato promotore ha presentato il progetto al Sindaco di Alfonsine, Avv. Riccardo Graziani, per un parere preventivo. Dopo sei mesi, nonostante i molti solleciti non abbiamo avuto nessuna risposta o richiesta di chiarimenti. Nel frattempo il confronto all’interno del comitato promotore e una serie di incontri con altre associazioni locali e gruppi di impegno ambientalista ha fatto emergere altri temi e quindi oggi siamo pronti a presentare un progetto di otto referendum consultivi, che abbiamo chiamato OTTO PASSI PER L’AMBIENTE AD ALFONSINE.

La crisi climatica mondiale impone scelte concrete, immediate e lungimiranti. Di fronte all’inerzia della politica nasce una spinta dal basso che parte dalle coscienze dei cittadini ed arriva a formulare un insieme di proposte coerenti ed efficaci. Il comitato promotore “Salviamo le api, salviamo noi” lancia otto referendum propositivi locali nel segno dell’ambiente e di un futuro sostenibile.

Ecco gli otto passi

1.Bio Distretto. Un cambiamento culturale per l’agricoltura, il territorio e il paesaggio coinvolgendo tutti i soggetti sociali. Per una Alfonsine all’avanguardia e desiderabile.

2. Aria pulita. Uno stop alle polveri sottili con una migliore convivenza tra auto, biciclette e pedoni e aree urbane riservate ai veicoli meno inquinanti.

3.Parco delle acque “Terzo Lori”. Recupero dell’area Ex Iter (compresa l’ex Fornace Violani ora Riserva Naturale) per creare un nuovo centro servizi per il turismo sostenibile e un parco delle acque dedicato a Terzo Lori.

4.Orti urbani. Destinare almeno l’1% di aree pubbliche alla nascita di orti biologici urbani, per autoproduzione, da assegnare e gestire con apposito regolamento, per coltivare prodotti sani e di qualità.

5.La città sostenibile. Una città verde per vivere vicini alle varie attività, per creare legami tra le persone, per coinvolgere attivamente i cittadini nella trasformazione del loro quartiere, spazi multiuso.

6.Amianto mai più. Mappatura dell’amianto ancora presente negli edifici privati registrandone la condizione e l’eventuale stato di degrado e conseguente necessità di rimozione e corretta bonifica.

7.Piste ciclabili. Completare le piste ciclabili in ambito urbano e di quelle in ambito extraurbano, su asfalto e su sterrato, con priorità alle direzioni Lugo, Bagnacavallo, Parco del Delta e Ravenna.

8.Bambini al sicuro. Classificare come “zona scolastica”, tutte le strade, anche quelle di prossimità, sede di edifici scolastici, per garantire una particolare protezione a tutti gli alunni, ai pedoni e all’ambiente.

Sono quesiti referendari che hanno alla base la concretezza e la fattibilità, che sono coerenti a cercare di delineare un percorso nuovo per il territorio di Alfonsine (e dintorni) che punti sul paesaggio e sulla qualità ambientale, anche per creare nuovo lavoro (e buono) per i giovani.

Dal punto di vista pratico fare i referendum è una sfida inedita, non solo perché in sedici anni nessuno ci ha provato, ma perché le regole prevedono un compito molto impegnativo, 800 firme autenticate in tre mesi!

Non c’è solamente una raccolta firme, ma c’è un percorso culturale e di dibattito che porti imprese, associazioni, gruppi informali e singole persone a mettersi in gioco, a ritrovare l’entusiasmo di fare qualcosa per il proprio paese.

Nadia Barresi – Comitato Salviamo le Api – Alfonsine