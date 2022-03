Davide Ranalli: un errore ritenere che il mercato possa essere l’unico pensiero nel quale far prosperare le democrazie

A poco più di un mese dall’invasione russa nei confronti dell’Ucraina sentiamo tutti l’esigenza di una riflessione che ci faccia volgere lo sguardo sopra la coltre di nubi generatasi dalla discussione manichea di queste settimane. Si chiudono i vertici europei dove, dopo le prime settimane di unità, si iniziano a vedere alcune divisioni fra i paesi membri e con queste premesse sarà difficile gestire i grandi cambiamenti che ci investiranno.

A cominciare dalla gestione dei flussi migratori provenienti dall’Ucraina e che si sovrapporranno a quelli che nel corso di questi lunghi anni abbiamo conosciuto perché, nel frattempo, in altre parti del mondo i conflitti non sono mai terminati. Il costo dell’energia e l’aumento delle materie prime, anche alimentari, stanno generando difficoltà enormi al sistema delle imprese, alle famiglie. Una spirale che rischia di compromettere la crescita che avevamo previsto ma, in alcuni settori, rischiano di generare anche una recessione che aumenterà le diseguaglianze.

La guerra sul campo si prolunga se non si metterà in campo una seria azione diplomatica che ascolti le ragioni di “Kiev e di Mosca” come ha detto il Papa. Il rischio è una guerra senza vincitori e vinti, una guerra che si eternizzi e che produca ancora più morti, più profughi, più affamati. Kiev, come ha detto con sapienza Andrea Riccardi è la Gerusalemme dell’Est ma l’Ucraina è il granaio dell’Europa. Allora quello della fame è un tema che rischia di riemergere. Senza il grano, il mais, i fertilizzanti, i mangimi per gli allevamenti, e con i cambiamenti climatici e la siccità prolungata, larga parte del mondo a cominciare dall’Africa rischia di ripiombare dentro una carestia senza precedenti.

In Europa sarà necessario fare i conti con la necessità di recuperare politiche agricole incentrate sulla produzione, attraverso incentivi ed investimenti nelle tecnologie per l’irrigazione e togliendo inutili impedimenti ai sistemi che proteggono le nostre colture dalle gelate sempre più tardive. Per questo oggi, anche la pianificazione urbanistica dei nostri territori non può limitarsi a dire che non ci sarà più espansione. Dobbiamo fare in modo che l’agricoltura sia uno strumento di difesa non solo del prodotto ma della comunità. E se fra poco un ettaro di terreno coltivato a grano valesse di più di un ettaro edificabile? Un paradosso? Forse. Ma utile a riflettere sugli errori commessi, anche a sinistra, per avere pensato che quello del mercato potesse essere l’unico pensiero nel quale far prosperare le democrazie.

La realtà è un’altra e, come sempre, “i fatti hanno la testa dura” e ci dicono che la democrazia si salvaguarda quando si è in grado di definire e mantenere condizioni di vita dignitose per tutti. La democrazia vive di emancipazione, di lavoro, di diritti sociali. Chi lo avrebbe mai detto?

Davide Ranalli – Sindaco di Lugo e dirigente Pd