Pd Lugo: Cosa significa celebrare il 25 aprile nell’anno in cui la guerra è tornata in Europa?

Il giorno della Liberazione non è mai oggetto di una semplice commemorazione, magari formale e retorica; al contrario è sempre occasione di fecondo confronto con il presente: i valori della Resistenza devono infatti continuare a guidare il cammino delle istituzioni e della società italiana, anche nella complessa realtà contemporanea.

Dalla Resistenza è nata la nostra Costituzione; dalla Liberazione del Paese dal nazismo e dal fascismo – responsabili della rovina dell’Europa – è derivato il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, secondo l’incisiva espressione dell’articolo 11.

Il ripudio della guerra è innanzitutto condanna dell’aggressore; è il rifiuto di conferire qualsiasi legittimazione a chi calpesta i diritti e la libertà degli altri popoli; si può anche legittimamente concretizzare nel sostegno all’autodifesa armata a fronte di un’aggressione ingiusta.

Coerentemente, il ripudio della guerra è allo stesso tempo anche impegno concreto per la pace, promozione del disarmo, sostegno agli sforzi diplomatici di risoluzione delle crisi, costruzione quotidiana di un clima di dialogo, fiducia e fraternità tra i popoli: non si tratta di sterili utopie ma al contrario dei basilari presupposti di sopravvivenza del genere umano, vista in particolare la diffusione delle armi nucleari, da un lato, e l’incombente catastrofe climatica che minaccia il pianeta, dall’altro.

Dall’opposizione al nazismo e al fascismo è nata poi l’idea di unità europea: i padri dell’europeismo videro nell’unità del continente la necessaria risposta agli orrori generati dal nazionalismo, dall’imperialismo e dal razzismo. L’unità europea è stata concepita in primo luogo per portare e mantenere la pace. L’ispirazione dei fondatori va ripresa e rafforzata: l’Europa deve essere unita non solo sul piano economico ma anche e soprattutto nel condividere aspetti fondamentali della sovranità, politica estera e difesa comprese. Solo così l’Europa potrà essere credibile promotrice di pace non solo al suo interno ma anche oltre le sue frontiere.

Di nuovo l’articolo 11 della Costituzione ci ricorda infatti la necessità di costruire un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni, anche attraverso limitazioni di sovranità dei singoli stati: Italia ed Europa devono impegnarsi incessantemente per questo obiettivo, affinché la guerra, la violenza e la prevaricazione trovino sempre meno spazio nelle vicende umane e si affermi il primato della ragione, del diritto, del mutuo riconoscimento, della protezione dei più deboli.

Infine non dobbiamo mai dimenticare che dalla Resistenza e dalla Liberazione ha avuto origine – in Italia come in tanti altri paesi d’Europa – un ordinamento fondato sulla democrazia, sull’uguaglianza formale e sostanziale, sulla tutela dei diritti, sullo stato sociale, sulla centralità del lavoro: è nostro compito difendere queste conquiste non solo per ciò che rappresentano per noi ma anche per il modello che esse costituiscono per le aspirazioni di tante persone e di tanti popoli nel mondo.

PD Lugo