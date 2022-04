Eugenio Fusignani: Massimo Fini mistifica la storia pur di giustificare la guerra di Putin, così uccide due volte le vittime della follia nazista

Spesso nella ricerca vanagloriosa di trovare a tutti i costi una posizione diversa si finisce per esternare concetti che confondono la causa con l’effetto, il fine col mezzo e la ragione col torto. In questo guazzabuglio di contraddizioni si cade nella tentazione di scambiare la vittima col colpevole o, come nel caso di Massimo Fini, il liberatore con l’occupante. Infatti, il giornalista dalle colonne de Il Fatto Quotidiano, nel tentativo di giustificare l’inammissibile aggressione della Russia all’Ucraina, si è arrampicato sul terreno scivoloso del revisionismo, definendo le truppe tedesche nel secondo conflitto mondiale come una sorta di “esercito della salvezza” e non quella spietata macchina “da guerra e del terrore” al servizio della follia ideologica di un regime fondato sull’odio razziale e la barbarie, che raccontano le pagine degli eccidi e delle stragi perpetrate in tutti gli scenari in cui operarono. Un’operazione, quella di Fini, che uccide una seconda volta le vittime di quella barbarie e umilia ancora chi subì violenze da quell’esercito che, per l’Italia, caro Fini, era un esercito occupante.

Le argomentazioni di Massimo Fini offendono in primis il buon senso, e lo fanno nel modo peggiore. Vale a dire ricordando sì, en passant, stragi come Sant’Anna di Stazzema o Marzabotto, ma derubricandole a semplici episodi in un contesto di estrema correttezza. Trovo difficile definire corrette azioni militari le Fosse Ardeatine, le persecuzioni razziali, le deportazioni nei campi di sterminio, le esecuzioni sommarie di molti giovani partigiani, spesso adolescenti inermi. Tutto questo non lo posso accettare né da cittadino di questa Repubblica nata dal sangue dei martiri della follia nazifascista, né da amministratore di una Città come Ravenna, non per niente decorata Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Infatti, proprio qui a Ravenna le truppe tedesche si macchiarono di episodi gravissimi e di eccidi efferati. Per tutti, Madonna dell’Albero, con l’uccisione di 56 persone e con violenza e stupri sulla popolazione civile perpetrate non da milizie delle famigerate SS, ma proprio dai reparti della Wehrmacht. Se vuole, caro Fini, possiamo solo cercare di distinguere l’esercito dal popolo tedesco: ma se facciamo questo, proprio per quello che lei sostiene sull’ethos tedesco, le colpe delle truppe d’occupazione germaniche aumentano in peso specifico.

Allora caro Fini, lei e tutti quelli che cercano di giustificare l’aggressione russa, fatelo pure, se credete, ma almeno rispettate la Storia, e i lutti e il dolore che quella Storia ha provocato e per i quali si deve, e si dovrà sempre, mantenere viva la memoria e il ricordo. E invece di minimizzare sulle tragedie, vada alla ricerca delle tante Madonna dell’Albero che il suo “esercito della salvezza” ha incontrato in Italia.

Eugenio Fusignani – Vice Sindaco di Ravenna