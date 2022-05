San Michele. Mingozzi e Cimatti del PRI: “Nuova scuola e nuovo ospizio, impegni mantenuti”

Il finanziamento di 2,46 milioni per la nuova comunità alloggio per anziani non autosufficienti che il Pnrr ha approvato e che verrà realizzata nell’ex scuola elementare di San Michele “è una notizia molto positiva e conferma gli impegni che l’Amministrazione Comunale ha assunto con la nostra frazione fin dall’avvio dei lavori della nuova materna, ormai conclusi, e dell’attuale edificio di via Faentina da destinare alle esigenze della popolazione anziana”, affermano per l’Edera Giannantonio Mingozzi e il segretario della sezione “Saffi” Massimo Cimatti. Come repubblicani, aggiungono, abbiamo dedicato in tutte le sedi un impegno costante affinchè, nonostante perplessità e contrarietà anche locali, entrambi gli investimenti venissero mantenuti ed oggi esprimiamo alla Giunta Comunale ed al competente Ministero la nostra gratitudine.

All’inaugurazione il prossimo ottobre della nuova Materna Zaccagnini, sottolineano Mingozzi e Cimatti, partiranno in parallelo progetto e costruzione della struttura per anziani, e sarà la prima destinata a non autosufficienti, 24 ore su 24 e dotata anche di un proprio ambulatorio, in un territorio che va da San Michele a Piangipane, da Camerlona a Santerno, da Fornace Zarattini a Villanova di Ravenna, cioè un insieme di oltre 15.000 abitanti sprovvisto oggi di strutture analoghe. Si può dire, concludono gli esponenti dell’Edera, che verso i nuovi nati e la popolazione anziana San Michele ha mantenuto gli impegni.