“Potere al Popolo” Faenza esprime preoccupazione per la costruzione di una pista ciclabile nel parco pubblico Pietro Ferrucci, già in esecuzione. Le foto evidenziano già Ruspe e camion sono già in azione provocando gravi danni alle radici degli alberi. Ed è solo l’inizio. La ciclabile, oltre a ridurre la superficie di prato, passerà vicino alberi (anche alcuni centenari di pregio), danneggiandone inevitabilmente le radici. Nel programma elettorale delle ultime elezioni comunali il punto più importante era proprio conto lo sbancamento e le eccessive costruzioni spesso inutili e dannosi; ora gli sbancamenti avvengono nei parchi!

Era davvero necessario costruire una pista ciclabile dentro al parco? Non c’erano alternative? Riscontriamo anche una grave mancanza di partecipazione e comunicazione.

Foto 2 di 2



Le associazioni ambientaliste, il Quartiere, la scuola non ne sapevano nulla.

Il Pums, approvato a settembre 2021 dal Consiglio Comunale, prevede una ciclabile su Via Corbari-Montevecchi (tavola 4), non una ciclabile dentro al parco.

Noi pensiamo che le piste ciclabili vadano fatte prevalentemente su strada, preservando più possibile i parchi e la natura.

Per parlare di questo, e di possibili alternative, “Potere al Popolo” ha indetto un incontro con i cittadini residenti giovedì 7 luglio alle ore 18.30 al parco Pietro Ferucci.

Mario Martino, referente di “Potere al Popolo” Faenza