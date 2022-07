Alberto Pagani: Bisogna offrire agli italiani un’alternativa credibile a un Governo di estrema destra, guidato da Meloni e Salvini, che ci porta fuori dall’Europa

La dignità di un popolo si misura nella sua capacità di reazione quando la sua fiducia viene tradita. Il Governo Draghi, con tutti i suoi limiti e difetti, stava affrontando bene un momento storico difficilissimo per il nostro Paese. L’uscita dalla pandemia, gli effetti di questa sul sistema economico e sociale, la guerra, la conseguente crisi energetica; l’aumento vertiginoso del costo della vita, gli sconvolgimenti globali a cui stiamo progressivamente andando incontro. Quelli che evocano “l’agenda Draghi” (parlando inutilmente in politichese) parlano di questi enormi problemi e di quel che si stava facendo, e si dovrebbe fare, per affrontarli.

Chi ha mandato all’aria il Governo Draghi ed ha tradito l’impegno che aveva assunto con gli italiani per un desiderio di rivincita infantile e sciocco o per puro opportunismo politico, pensando di trarre vantaggio per sé e per il proprio partito dalle elezioni anticipate, può essere chiamato solo in un modo: traditore. Il prezzo del tradimento è sempre miserabile (Giuda tradì Cristo per soli trenta denari) ed il tradimento è sempre meschino; non ci sono scusanti, né attenuanti. Tentare di nasconderlo, imbrogliare i fatti, dire che “non è stata colpa mia”, è persino penoso, ed indecente.

Il tradimento del rapporto di fiducia con il Presidente Draghi è meno grave del tradimento del popolo italiano, che subirà e pagherà gli effetti di questo comportamento irresponsabile. Saranno le persone comuni, quelle che alla mattina si alzano per andare al lavoro e pretendono solo che chi governa lo faccia con coscienza, a pagare il prezzo del tradimento. Per questo, se non vogliamo riproporre una politica che guarda al passato, alle divisioni che furono, ai rancori personali ed alle convenienze dei singoli politici e dei loro partiti, che al massimo rappresentavano la società di ieri, dobbiamo guardare avanti con mente aperta e partire dalla situazione presente.

Nel presente ci sono fondamentalmente due parti: una ha votato la fiducia al Governo, perché proseguisse nel lavoro che stava facendo, mentre l’altra non l’ha votata, perché pensava di avere convenienza ad andare al voto anticipato. Il centrodestra del passato non esiste più. Al suo posto c’è una destra sovranista, guidata dalla Meloni e da Salvini, che nasconde abilmente le sue posizioni putiniane recenti, ma mette in discussione nei fatti il posizionamento europeista ed atlantista dell’Italia. Un Berlusconi invecchiatissimo ha sciolto di fatto Forza Italia nella Lega per Salvini, facendo fuggire ogni residuo di cultura socialista, liberale e moderata da quel partito.

Del M5S e del povero Giuseppe Conte preferisco non perdete troppo tempo a parlare, meglio stendere un velo pietoso. Saranno gli elettori a punirli; a me dispiace solo che abbiano demolito con le loro mani, insieme ai progetti ed all’attività in corso del Governo, ogni possibilità di impegnarci insieme per i temi sociali e per migliorare il nostro Paese. Vedremo cosa riserverà loro il destino; forse, come cantava un tempo Lucio Dalla, “senza grandi disturbi qualcuno sparirà, saranno forse i troppo furbi, ed i cretini di ogni età”.

Ora la mia opinione è molto semplice, e la propongo a chi dovrà prendere il testimone del lavoro che abbiamo, bene o male, cercato di fare in questi anni. Bisogna offrire agli italiani un’alternativa credibile ad un Governo di estrema destra, guidato dalla Meloni e da Salvini, che vogliono portarci fuori dall’Europa e che sono più vicini (dichiarazioni loro) alla Russia di Putin che alla Francia, alla Germania, alla Gran Bretagna, agli Stati Uniti… in poche parole alle democrazie liberali che dovremmo difendere ed avere nel cuore. Questa alleanza non si fa con i politicismi e con le trattative infinite; ma con generosità, coraggio, coscienza, e con lo sguardo rivolto al futuro.

In bocca al lupo all’Italia 🇮🇹

Alberto Pagani – Deputato Dem eletto a Ravenna