PSI: È il tempo della sinistra, riformista e progressista: il tempo del noi!

Il 25 settembre si voterà anticipatamente, questo lo si deve ad un comportamento irresponsabile e cinico di Lega, M5S e Forza Italia che per interessi esclusivamente partitici hanno fatto cadere il governo Draghi. Dopo aver assistito ad un indegno teatrino della politica con scambio di accuse e patetiche discolpe diventa improrogabile la realizzazione di un progetto politico da parte della Sinistra, riformista e progressista adatto a rispondere degnamente all’esigenza del nostro Paese.

È il tempo del noi! È ora della buona politica. Trent’anni di antipolitica hanno allontanato gli elettori dalle urne, il nome partito è diventato una parolaccia a vantaggio di un populismo sfrenato e senza regole. Occorre come sinistra, riformista e progressista ripartire dalla difesa dei beni e servizi pubblici essenziali: Universalità del Servizio Sanitario Nazionale, Scuola Pubblica, Ambiente, Lavoro e Diritti.

Dinanzi alle grandi sfide che ci attendono riteniamo imprescindibile ed improcrastinabile per la sinistra, riformista e progressista italiana un’azione che vada ben oltre ad un semplice patto elettorale, a favore di un progetto politico coeso ed evoluto. Nella consapevolezza che il nuovo percorso politico non potrà che nascere dall’incontro tra esperienze e tradizioni diverse, tutte le forze politiche dovranno certamente trovare le chiavi di volta per definire il perimetro del tragitto da fare insieme. La culla “ideologica” di riferimento non potrà che essere la grande famiglia europea del PSE.

Noi socialisti, come sempre, con il nostro bagaglio di esperienza, identità, storia e prospettiva ci saremo, pronti a sostenere, ad intraprendere questo viaggio insieme a chi vorrà esserci, certi di un fatto: è il tempo della sinistra, riformista e progressista. È il tempo del noi!

Marco Strada – Segretario regionale PSI