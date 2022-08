Tombola di San Lorenzo, presidente Asp Ravenna Cervia e Russi: “Ci auguriamo possa tornare nel 2023”

In questi giorni mi ha colpito l’attenzione di così tanti cittadini nei confronti della Casa Residenza Anziani “Busignani” di Cervia. Ritengo doveroso rendere pubblici i motivi che non hanno consentito di organizzare la Tombola di beneficenza di S. Lorenzo, a favore della stessa Busignani.

Per chi si occupa di anziani fragili, ci sono ancora limitazioni e problemi organizzativi. Anno scorso e l’anno prima di questo c’era maggiore consapevolezza. Ma anche quest’anno dobbiamo affrontare delle emergenze. Il 9 agosto è finito l’ultimo focolaio al Busignani, che aveva coinvolto ben 20 anziani e 4 operatori.

Grazie ai vaccini la malattia è meno letale. Il rispetto dei protocolli sanitari ci consente di gestire i servizi garantendo la maggior sicurezza possibile. Ma siamo ancora ben lontani dal poter organizzare tutti gli eventi che coinvolgevano la comunità attorno ai “nonni” di Cervia.

Confidiamo che ci saranno nuove occasioni di incontro, anche per beneficiare di quelle piccole grandi donazioni così preziose. Donazioni che comunque non sono mai mancate nemmeno in questi anni di pandemia. Perché il cuore dei cervesi è grande.

Il prossimo anno, se le condizioni sanitarie miglioreranno e con la necessaria collaborazione di volenterosi, la Tombola di S. Lorenzo speriamo possa ritornare in Piazza.

La Presidente ASP Ravenna Cervia e Russi Fabiola Gardelli