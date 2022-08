Andrea Maestri: Breve ma necessario ripasso di diritto costituzionale per chi ha il dovere d’ufficio di far rispettare le leggi

La Costituzione sancisce, tra i diritti fondamentali di tutti i cittadini della Repubblica (neofascisti e nostalgici del fascismo compresi), quello di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21) e quello di riunirsi in luogo pubblico (art. 17) preavvisando le Autorità. A cosa serve il preavviso? Ce lo dice l’art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS):

almeno 3 giorni prima della manifestazione, gli organizzatori devono preavvisare il Questore (chi omette il preavviso è sanzionato penalmente, con l’arresto fino a 6 mesi e con l’ammenda da 103 a 413 euro);

il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione;

i contravventori al divieto o alle prescrizioni del Questore sono puniti con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da euro 206 a euro 413;

l’art. 18 non si applica alle riunioni elettorali.

La XII disposizione finale della Costituzione stabilisce che “È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.” La Legge Scelba n. 645 del 1952 contiene le “Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.” Tra queste norme vi è l’ART. 4 che punisce l’APOLOGIA DI FASCISMO: “Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell’articolo 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace CHI PUBBLICAMENTE ESALTA ESPONENTI, principi, fatti o metodi DEL FASCISMO, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni.”

Lette a due dei miei figli, di 10 e 8 anni, queste poche regole, ho chiesto loro di risolvere questo problema, che più che giuridico sembra logico-matematico: se ETTORE MUTI era uno squadrista ed è stato persino il segretario nazionale del partito fascista, secondo voi si può fare una pubblica manifestazione per commemorarlo? La risposta unanime e corale è stata no!

E allora, se costituisce dovere d’ufficio di ogni pubblico ufficiale far rispettare la legge e prevenire la commissione dei reati, perché il QUESTORE non vieta una manifestazione che da anni a Ravenna ha assunto inequivocabile valore apologetico, con tanto di “chiamata del presente” e “saluti romani”? Posso essermi distratto ma la norma non specifica se la manifestazione possa essere silenziosa o rumorosa, quel che conta è lo scopo della medesima: esaltare pubblicamente la figura di un gerarca fascista, cosa vietata dalla legge.

Quando Prefetto e Questore affermano che in Italia c’è la libertà di pensiero dicono un’ovvietà: anche i neofascisti possono manifestare liberamente il loro pensiero (per esempio affermare, sprezzanti del ridicolo, che per fermare l’immigrazione clandestina ci vuole il blocco navale, l’Italia agli italiani e altre puttanate) ma non possono esaltare pubblicamente il fascismo e i suoi esponenti. Se esaltare pubblicamente il fascismo e i suoi esponenti viene consentito (e non si dica, offendendo l’intelligenza dei ravennati, che si tratta di un mero omaggio al defunto, fatto in un luogo in cui la salma non c’è perché trasferita altrove da anni!) non si fa buon governo delle regole.

Vietare una manifestazione apologetica è un preciso dovere del pubblico ufficiale: e non tema, costui, chissà quale disordine pubblico di reazione a tale doveroso divieto, perché i poveri neofascisti cui sia vietato omaggiare il fascista Muti potranno fare il loro bel ricorso al TAR, per la verifica di legittimità dell’azione amministrativa, che spetta alla magistratura. In caso di autorizzazione (rectius, mancato divieto) a noi cittadini di buona volontà, fedeli alla Costituzione e alle leggi della Repubblica, resterà il diritto di interessare la Procura della Repubblica, per il doveroso esercizio dell’azione penale nei confronti di chi avrà violato le leggi.

Andrea Maestri – Avvocato