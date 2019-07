Il vicesindaco di Ravenna Eugenio Fusignani: “Bene i dragaggi, ma resta imprescindibile il progetto hub”

Il vice Sindaco di Ravenna Fusignani stuzzica il Presidente di AP Daniele Rossi e gli chiede di fare presto sul bando per il Progetto Hub Portuale, perchè, evidentemente, dopo tanti rinvii la politica sente sul collo il fiato degli operatori in difficoltà. “Ci fa piacere – dichiara il vicesindaco di Ravenna con delega al Porto Eugenio Fusignani – apprendere che due draghe sono impegnate nel livellamento del fondale in avamporto, dove si sono creati accumuli, e nel bacino di evoluzione del terminal crociere di Porto Corsini in previsione dell’arrivo di quattro navi. Dopo questi interventi è previsto che ne realizzino altri. Le draghe però possono soltanto spostare le sabbie dei fondali da un punto a un altro, ma non asportarle. Si tratta quindi di una buona notizia, ma che naturalmente non può e non deve far perdere di vista l’obiettivo vero, che è quello della realizzazione del progetto hub portuale. Dopo anni di attesa ci aspettiamo che non ci siano ulteriori ritardi, perché gli operatori portuali, che in questi anni hanno affrontato problemi e sacrifici e ai quali siamo vicini, hanno bisogno di interventi e risposte concreti, che solo un’opera così importante può dare”.