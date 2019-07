Autorità Portuale Ravenna sta ultimando bando per manutenzione ordinaria del porto canale, mentre tutti attendono bando per l’Hub

L’Autorità Portuale di Ravenna sta ultimando la stesura del bando per la manutenzione ordinaria di tutto il porto canale. La notizia è riportata da PortoRavennaNews. Si tratta di un provvedimento che consentirebbe di accorciare i tempi di intervento delle draghe in caso di formazione di dossi – come ogni tanto accade – ed è per questo che il provvedimento è da tempo caldeggiato dagli operatori portuali. La gara, ormai prossima, riguarderebbe un accordo quadro di quattro anni con un gestore di draghe, che si impegna a intervenire a ‘chiamata’, senza attendere ogni volta che si verifica un’emergenza l’esito della relativa gara d’appalto, procedura che ha un iter lungo mesi.

Il bando di gara invece per il Progetto di Hub Portuale Ravenna – escavo dei fondali e sistemazione delle banchine – da 250 milioni potrebbe vedere la luce entro due settimane, quindi forse prima di Ferragosto, data che è stata indicata dall’AP agli operatori portuali in un recente incontro, si legge sempre su PortoRavennaNews. Ricordiamo che il Presidente di AP Daniele Rossi aveva dato appuntamento a fine luglio, ma oramai anche la fine di luglio è praticamente passata senza la fatidica fumata bianca.