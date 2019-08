La Guardia Costiera di Ravenna soccorre un marittimo vittima di incidente in mare

Ieri sera, mercoledì 7 agosto, la motovedetta CP 328 della Capitaneria di Porto di Ravenna è intervenuta in seguito alla richiesta di assistenza medica giunta da parte del comandante di una nave russa partita dal porto di Ravenna. La motovedetta della Guardia Costiera si è diretta in mare aperto e ha raggiunto la nave per provvedere al trasbordo del marittimo che, a seguito di un incidente, presentava una lussazione a una spalla. La motovedetta ha completato le operazioni intorno alle 21.25 e alle 21.45 è rientrata alla base, mentre il marittimo è stato trasferito con un mezzo del 118 all’Ospedale di Ravenna.