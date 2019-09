Caso Berkan B: Autorità Portuale Ravenna respinge ogni addebito

Sulla questione della sospensione dei vertici di Autorità Portuale dai loro incarichi – Daniele Rossi Presidente, Paolo Ferrandino Segretario Generale, Fabio Maletti Direttore Tecnico – decisa dalla Procura di Ravenna che sta indagando sulle conseguenze del parziale affondamento della motonave Berkan B in pialassa, è giunto un comunicato ufficiale che illustra la posizione dell’ente di via Antico Squero.

“Il giorno 9 settembre 2019 il GIP presso il Tribunale di Ravenna ha emesso un provvedimento di interdizione nei confronti del Presidente, del Segretario Generale e del Direttore Tecnico dell’Ente, i quali quindi, in pari data, sono sospesi dai relativi incarichi”, si legge nella nota.

“Gli interessati – continua il documento – respingono fermamente gli addebiti, in sintesi non aver impedito l’affondamento della nave Berkan B e relative conseguenze, ritenendoli errati nei loro presupposti di attribuzione soggettiva e infondati nel merito”.

“L’Autorità di Sistema Portuale ha, fin dall’insorgenza del problema, attuato tutto quanto in suo potere per fronteggiare la situazione, evitando così gravi danni ambientali – prosegue -. In attesa delle determinazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti vigilante, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale garantisce il proseguimento di tutte le proprie attività istituzionali, con particolare riferimento al rispetto delle tempistiche connesse al progetto HUB ed alle operazioni per la rimozione della Berkan B, i cui necessari adempimenti amministrativi sono già ultimati e pronti per la pubblicazione”.