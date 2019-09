Ravenna. Il commissario Ferrecchi in Conferenza dei Servizi: “incontro positivo”. Via libera al Progettone

Quest’oggi, mercoledì 18 settembre, a meno di 48 ore dalla nomina a commissario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale, l’Ing. Paolo Ferrecchi ha preso parte alla Conferenza dei Servizi a Ravenna.

Ferrecchi, Direttore dell’area Infrastrutture e Ambiente della Regione Emilia Romagna, è stato nominato commissario dell’Autorità portuale di Ravenna, nel pomeriggio di lunedì dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, in seguito alla sospensione dei vertici di Autorità Portuale dai loro incarichi – Daniele Rossi Presidente, Paolo Ferrandino Segretario Generale, Fabio Maletti Direttore Tecnico

“L’incontro di oggi è stato positivo – assicura Ferrecchi, raggiunto al telefono -. Avevamo dei tempi tecnici per l’emanazione del provvedimento autorizzativo e confido che entro la fine del mese di settembre si potrà emanare l’autorizzazione per poi procede con gli stoccaggi e adeguare il bando di gara per il Progettone.

Entro la metà di ottobre gli uffici di Via Antico Squero potrebbero pubblicare il bando di gara per l’approfondimento dei fondali e le aree logistiche.

“Ho trovato un clima positivo – spiega il Ferrecchi, consapevole che la situazione in Autorità Portuale non sia delle più semplici -. Questa mattina ho voluto incontrare anche tutti i dipendenti, perché oltre al Progettone dovremo lavorare per mandare avanti anche la gestione e la manutenzione ordinaria dei fondali e gli adempimenti che riguardano il lavoro portuale”.

“Ora dovrò studiare tutti i dossier sul mio tavolo, ma darò priorità al progetto dell’ Hub portuale e a verificare cosa fare per la Berkan B” assicura il Commissario.

La visita di questa mattina, la prima come Commissario di AP, potrebbe essere seguita, forse entro al fine della settimana, da un secondo viaggio a Ravenna, per un incontro a cui convocare la comunità portuale.