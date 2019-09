Autorità Portuale Ravenna, il Mit conferma Commissario Straordinario Paolo Ferrecchi

Con una nota ufficiale, l’Autorità di Sistema Portuale di Ravenna ha comunicato che con D.M. 411 del 27.09.2019, notificato oggi all’Ente, è stato nominato Commissario Straordinario dell’Ap, l’ingegnere Paolo Ferrecchi.

La nomina del nuovo Commissario Straordinario è la conseguenza della decisione del Gip arrivata lo scorso 25 settembre che confermava nuovamente la sospensione dei vertici dell’Autorità Portuale, il presidente Daniele Rossi, il segretario generale Paolo Ferrandino e il direttore generale Fabio Maletti, interdetti dalle loro funzioni.

Ricordiamo che la prima ordinanza di sospensione da parte del Tribunale era stata emessa il 9 settembre scorso, gettando nello sconcerto l’intero sistema portuale locale, anche perchè si era entrati nella fase conclusiva dell’iter per il bando di gara per l’Hub Portuale. Poi la stessa ordinanza era stata annullata il 19 settembre dal Gip per un vizio di forma: i vertici AP dovevano essere interrogati prima di ricevere l’atto interdittivo. L’interrogatorio si è svolto, infatti, il 23 settembre. E ha dato l’esito negativo di cui abbiamo parlato: la riconfermata sospensione dei vertici di AP.

Nel frattempo il 16 settembre era stato appunto nominato dal Mit e dalla neo Ministra Paola De Micheli il commissario Paolo Ferrecchi, rimasto in carica nemmeno tre giorni e che adesso, come comunicato dall’Ap, riprende ufficialmente in mano le redini dell’Autorità Portuale di Ravenna.