Ravenna, convegno su “Combustibili alternativi per riduzione emissioni derivanti dalla propulsione navale”

Giovedì 3 ottobre dalle ore 15 presso Sala Convegni della Autorità di Sistema Portuale di Via Antico Squero 31 a Ravenna, si terrà il convegno “Combustibili alternativi per la riduzione delle emissioni derivanti dalla propulsione navale – IMO MARPOL 73/78 ANNEX VI”, organizzato dalla sezione ATENA Ravenna – Emilia Romagna e dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ravenna in collaborazione con la Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico centro settentrionale e il Propeller Club Port of Ravenna.

Il convegno esaminerà problematiche, costi e possibili effetti della riduzione allo 0,5% del contenuto di zolfo dei combustibili navali che la normativa impone dal primo gennaio 2020. Saranno anche esaminate alcune alternative tecniche disponibili per rispettare la normativa stessa e, in prospettiva, l’obiettivo IMO di dimezzare entro il 2050 le emissioni di CO² delle navi del 2008. Contribuiranno con introduzioni o presentazioni esponenti di Università, Depositi Costieri, Armatori, Enti di Classifica, Cantieri navali e Marina Militare Italiana.