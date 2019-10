Porto di Ravenna. Il Propeller Club incontra i vertici di AdSP

Il Consiglio Direttivo del The International Propeller Club Port of Ravenna, con il patrocinio ed il contributo della Camera di Commercio di Ravenna, ha organizzato per il giorno 30 ottobre 2019 una riunione conviviale con i vertici dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro settentrionale di Ravenna.

“Tanti sono gli argomenti oggetto del dibattito che coinvolge l’AdSP di Ravenna, dalla pubblicazione del bando per il “Progetto HUB Portuale”, al “mantenimento” dei fondali, al recupero dei relitti abbandonati, ai tantissimi piccoli, ma essenziali provvedimenti quotidiani – spiega Daniela Bassi, presidente del Club. – Da un’efficiente Port Authority dipende lo sviluppo del sistema portuale ravennate e della possibilità per le attività economico produttive di svolgere al meglio le proprie attività. Faremo il punto della situazione con i vertici dell’AdSP ravennate in un incontro programmato per mercoledì 30 ottobre p.v. ad ore 19:30 presso il ristorante “La Campaza”, a Fosso Ghiaia, a cui seguirà la cena sociale riservata ai Soci del Club ed ai loro ospiti”.