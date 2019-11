Settembre nero per il traffico merci nel Porto di Ravenna, primi nove mesi in calo dell’1,5% sul 2018

Settembre nero per il Porto di Ravenna: il traffico merci ha visto un calo pari al 6,2%. La movimentazione merci invece nei nove mesi del 2019 è stata pari a 19.512.526 tonnellate, in diminuzione dell’1,5% rispetto ai primi nove mesi del 2018. Sbarchi e imbarchi sono stati, rispettivamente, pari a 16.653.020 (-1,9%) e 2.859.506 (+0,5%) tonnellate.

Entrando nel dettaglio, le merci varie sono diminuite del 2,9%, le rinfuse solide dell’1,4%, i prodotti petroliferi sono calati dell’1,3%, quelli alimentari e i chimici del 4,3%. Tra le merci unitizzate, quelle su rotabili risultano in calo del 2,3%, mentre quelle in container sono aumentate del 4,6%. I prodotti metallurgici, pari a 4,9 milioni di tonnellate, hanno registrato una diminuzione dell’1,6%.

Il comparto agroalimentare, con 3.918.304 tonnellate di merce, ha registrato un meno 1,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In calo i cereali (-19,2%), le farine (-22,5%) e gli oli vegetali (-8,1%); in crescita, invece, i semi oleosi (+78,1%). In diminuzione i materiali da costruzione, pari a quasi 3,7 milioni di tonnellate (-4,1%), mentre le materie prime per la produzione di ceramiche sono calate dell’1,4%: nel solo mese di settembre, sono passate da 415 mila tonnellate del 2018 mila a 185 mila del 2019 (-55,4%).

Continua ad essere positivo l’andamento del traffico contenitori: nei primi nove mesi sono stati pari a 167.398 TEUs (105.984 pezzi), in aumento di 5.047 TEUs (3,1%); in particolare i pieni sono stati 130.556 TEUs (83.741 pezzi) 7.234 TEUs in più (+5,9%).