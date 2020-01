Al CinemaCity tradizionale appuntamento con la “Befana dei Portuali di Ravenna”

Anche quest’anno al Cinema City si è svolto il tradizionale appuntamento delle famiglie con la “Befana dei Portuali di Ravenna”. All’incirca 900 erano i partecipanti, tra cui tantissimi bambini. È stata l’occasione per Charles Tchameni Tchienga, presidente dell’associazione di volontariato Il Terzo Mondo Onlus e di Maelle Gladis Nambou responsabile dell’area Solidarietà della medesima Onlus, di

ringraziare la Compagnia Portuale e il suo Presidente Luca Grilli soprattutto per la condivisione dei progetti e per avere donato un container a sostegno del progetto di cooperazione internazionale “Ci siamo anche noi – Aiutateci a casa nostra”, nonché del progetto “il container del sorriso” che consiste nel portare il sorriso ai bambini meno fortunati del Camerun, attraverso spedizioni umanitarie.

“È un grande gesto di solidarietà nei confronti di questi bambini e di fiducia nei nostri confronti, che ci incoraggia e ci incentiva a continuare a guardare e vivere la vita con quello spirito solidale senza il quale il futuro soprattutto quello dei bambini meno fortunati è incerto” ha concluso il presidente Tchameni.