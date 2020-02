Protocollo Coronavirus. Due nuovi medici assegnati all’Ufficio di Sanità marittima del porto di Ravenna

Due medici in più assegnati all’Ufficio di Sanità marittima del porto di Ravenna. E’ quanto ha annunciato il sindaco Michele de Pascale durante l’incontro sul protocollo Coronavirus tenutosi ieri pomeriggio, 10 febbraio, presso la sede della Compagnia portuale.

“Il ministro della Salute Roberto Speranza mi ha informato questa mattina (ieri ndr) che sono stati assunti due medici per l’Ufficio di sanità marittima del porto di Ravenna, l’Usmaf – ha dichiarato il Sindaco Michele de Pascale -. L’ho comunicato agli operatori del nostro scalo intervenendo all’incontro informativo organizzato nella sede dell’Autorità portuale per fornire loro importanti indicazioni sulla gestione della questione Coronavirus, in particolare per chiarire la situazione dal punto di vista sanitario ed ogni dubbio dei lavoratori stessi”.

“Quella della carenza di organico del personale sanitario nel porto di Ravenna era una problematica molto sentita da tempo da tutta la comunità portuale – ha sottolineato il primo cittadino -. Ringrazio il ministro Speranza per l’attenzione riservata al nostro scalo, in un momento in cui i controlli sanitari sono balzati all’onore delle cronache; ma per noi il problema esisteva da tempo e riteniamo questa notizia molto positiva. Naturalmente il merito va condiviso con la Prefettura, la Capitaneria di porto, l’Autorità portuale e tutta la comunità portuale; insieme e con determinazione abbiamo fatto presente la criticità della situazione nella quale si trovava il nostro scalo e questa compattezza e comunità di intenti è stata sicuramente importante per trovare un serio ed attento ascolto” .

L’incontro, organizzato d’intesa con la Capitaneria di Porto di Ravenna e rivolto a tutta la comunità portuale, aveva l’obbiettivo di puntualizzare, anche dal punto di vista sanitario, i dubbi dei lavoratori del porto, in merito ai controlli per prevenire la diffusione del Coronavirus.

Alla riunione hanno preso parte la Dottoressa Raffaella Angelini Direttore Dipartimento Sanità Pubblica AUSL Romagna, il Dottor Paolo Bassi Direttore Malattie Infettive Ospedale di Ravenna, il Dottor Antonio Lepore Direttore USMAF Ravenna e il presidente di AP Daniele Rossi.